07.09.2018, 16:08

Минсоцдел собирает мнения по поводу программы развития здоровья народонаселения


rus.delfi.ee
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Минсоцдел собирает мнения по поводу программы развития здоровья народонаселения
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Министерство социальных дел представило на открытое обсуждение программу развития здоровья народонаселения на 2020-2023 гг. Министерство ждет мнения и комментарии по поводу полного текста программы до 8 октября 2018 года.

Цель программы развития — улучшать здоровье людей, продлить продолжительность жизни, а также снизить неравенство в области здоровья между различными группами населения. Разрабатываемая программа будет состоять их трех частей, которые будут сосредоточены на теме выборов и среды, поддерживающих здоровье, а также на человечном здравоохранении.

”В новой программе развития здоровья будут поставлены новые цели, которые должны быть достигнуты в течение последующих десяти лет. Мы хотим, чтобы они были достаточно амбициозными, но в тоже время реалистичными, — сказала вице-канцлер сферы здоровья Марис Йессе. — Несмотря на соответствующий ожиданиям рост продолжительности жизни у людей, проживающих в Эстонии, не добавилось лет, которые они могли бы прожить полностью здоровыми. Это означает, что мы живем дольше, но нездоровыми. Кроме того, из года в год усугубляется проблема неравенства в области здоровья — это и есть самые острые проблемы, которые мы планируем решать последующие десять лет”.

В ходе создания черновика полного текста были проведены встречи с заинтересованными группами и представителями партнеров. Всего в процесс создания программы развития было привлечено свыше 40 организаций, которые представляют интересы заинтересованных групп. В том числе были привлечены представители групп пациентов, врачей, студентов-медиков, медицинских сестер, психологов и психиатров, предприятий и продавцов, представители химической и пищевой промышленностей, аптекарей и провизоров, ученых, а также представителей местных самоуправлений.

”На сегодняшний день в ходе встреч с представителями групп интересов была получена ценная обратная связь, а также предложения, которые были собраны для создания черновика программы. Мы ждем мнения и комментарии, которые касаются именно черновика, — добавила Марис Йессе. — К концу года мы хотим переговорить со всеми партнерами и группами по интересам, а также создать такую версию черновика, которую можно будет представить правительству”.

План составления программы развития предполагает в 2018 году определение целей программы развития и разработку индикаторов выполнения целей совместно с партнерами. В декабре 2018 года планируется представить полный текст программы развития правительству.

Своими мнениями и комментариями можно поделиться по адресу электронной почты: rta2030@sm.ee до 8 октября. Дополнительную информацию на эстонском языке можно найти здесь: http://www.sm.ee/et/rahvastiku-tervise-arengukava-2020-2030

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