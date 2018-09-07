Минсоцдел собирает мнения по поводу программы развития здоровья народонаселения

Цель программы развития — улучшать здоровье людей, продлить продолжительность жизни, а также снизить неравенство в области здоровья между различными группами населения. Разрабатываемая программа будет состоять их трех частей, которые будут сосредоточены на теме выборов и среды, поддерживающих здоровье, а также на человечном здравоохранении.

”В новой программе развития здоровья будут поставлены новые цели, которые должны быть достигнуты в течение последующих десяти лет. Мы хотим, чтобы они были достаточно амбициозными, но в тоже время реалистичными, — сказала вице-канцлер сферы здоровья Марис Йессе. — Несмотря на соответствующий ожиданиям рост продолжительности жизни у людей, проживающих в Эстонии, не добавилось лет, которые они могли бы прожить полностью здоровыми. Это означает, что мы живем дольше, но нездоровыми. Кроме того, из года в год усугубляется проблема неравенства в области здоровья — это и есть самые острые проблемы, которые мы планируем решать последующие десять лет”.

В ходе создания черновика полного текста были проведены встречи с заинтересованными группами и представителями партнеров. Всего в процесс создания программы развития было привлечено свыше 40 организаций, которые представляют интересы заинтересованных групп. В том числе были привлечены представители групп пациентов, врачей, студентов-медиков, медицинских сестер, психологов и психиатров, предприятий и продавцов, представители химической и пищевой промышленностей, аптекарей и провизоров, ученых, а также представителей местных самоуправлений.