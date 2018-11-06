06.11.2018, 08:10

Минсоцдел: систему вспомогательных средств ждут серьезные изменения


rus.delfi.ee
EST
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
Foto: Vallo Kruuser

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект постановления, при помощи которого планируется изменить предельные цены на вспомогательные средства, а также дополнить список этих вспомогательных средств, для получения которых в будущем не нужно будет повторно предоставлять справку. Кроме того, оценивать необходимость человека во вспомогательных средствах смогут как семейные врачи, так и медицинские сестры.

”Вспомогательные средства должны быть легко и быстро доступны для всех людей, которые в них нуждаются. С 1 июля 2019 года, например, у медицинских сестер появится право оценивать необходимость человека в специальном матраце или в подушке для сидения, которые позволят избежать пролежней. Зачастую медсестра соприкасается с людьми, нуждающимися в помощи, чаще остальных. Медицинские сестры могут оценить необходимость нуждающихся в подобных вспомогательных средствах. Впредь для этого не нужно будет обращаться к семейному врачу или врачу-специалисту и проблемы будут решаться быстрее”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Кроме вспомогательных средств для предотвращения пролежней медицинские сестры смогут также оценивать необходимость нуждающихся в стульях и повышениях для унитаза, катетерах для сбора мочи, а также в стульях для ванной или душевых комнат и так далее. Департамент социального страхования совместно с Союзом медсестер Эстонии составят в первой половине 2019 года специальные дополнительные курсы по вспомогательным средствам, где подробнее расскажут о системе вспомогательных средств, а также о требованиях и условиях получения пособий. Курсы начнутся в начале 2019 года для того, чтобы первые желающие смогли бы уже с июля начать самостоятельно оценивать необходимость людей во вспомогательных средствах.

Для пенсионеров по старости планируется сделать исключение, благодаря которому впредь не нужно будет повторно предоставлять справку при ходатайстве о получении катетера для сбора мочи. В 2017 году катетер для сбора мочи получили 36 985 человек, из которых 85% были пенсионерами по старости. ”В случае с пенсионерами по старости мы имеем дело с той целевой группой, необходимость во вспомогательных средствах которой не меняется. Это существенно облегчает доступность вспомогательных средств людям пожилого возраста, благодаря чему снижается также нагрузка на семейных врачей, врачей-специалистов и на команды по реабилитации”, — сказала министр Кайа Ива.

После вступления постановления в силу, можно будет ходатайствовать, например, о светильнике для чтения и работы, приборе для письма по Брайлю, DAISY-плеере, компьютере с программой экранного увеличения и о многом другом не только со справкой от врача-специалиста, но и со справкой от семейного врача.

Кроме того, будут увеличены лимиты некоторых вспомогательных средств, которые можно будет купить со скидкой. Например, впредь можно будет покупать вместо 60 штук подгузников до 120 штук и вместо 10 клеенок можно будет покупать 30.

”Действующие сейчас количества не отвечают реальным нуждам людей. Это же демонстрирует и рост числа специальных процедур для увеличения количеств. При определении новых предельных объемов учитывался прежний опыт как людей, заботящихся о близких, так и производителей”, — сказала министр Кайа Ива.

Кроме того, на обсуждении государственного бюджета было достигнуто соглашение о том, что в 2019 и 2020 годах государство в значительном размере увеличит финансирование системы вспомогательных средств, используя при этом схожее планирование бюджета, что и при компенсации на лекарства. Таким образом будет обеспечена доступность вспомогательных средств для всех нуждающихся. На следующий год на эти нужды запланировано 14,5 миллионов евро. ”Это позволит поддерживать у детей и взрослых самостоятельность справляться с повседневной жизнью, а также предотвратить проблемы со здоровьем или их усугубление. Благодаря поддержке государства вспомогательные средства для личного использования в большем объеме начнут также получать люди, живущие в попечительских учреждениях”, — отметила министр Кайа Ива.

ТОП

Изменения в постановлении вступят в силу в трех этапах:

  • 1.01.2019 изменятся предельные цены и партии, которые человек сможет приобрести по скидке.
  • 1.07.2019 медицинские сестры смогут выдавать подтверждающую справку о необходимости во вспомогательных средствах. Для этого им требуется пройти дополнительные курсы о вспомогательных средствах.
  • 1.01.2020 будет расширен круг тех специалистов, которые также могут выдавать вспомогательные средства в тех предприятиях, которые продают или сдают их в аренду. Вместе с тем, в силу вступит требование, которое обяжет предпринимателей ставить в каждый центр продажи специалиста.

Изменения, которые уже вступили в силу:

  • Были отменены требования по предоставлению повторной справки на получение некоторых вспомогательных средств.
  • Физиотерапевты и специалисты физической реабилитации получили разрешение оценивать необходимость человека во вспомогательных средствах.
  • Некоторые вспомогательные средства разрешили как продавать, так и сдавать в аренду.
  • Предельные цены подняли на те вспомогательные средства, цены которых были очень низкими.
  • Были внесены уточнения в условия компенсации.
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Таксист с 20-летним стажем: в порту и аэропорту создают особые условия для Tulika и Tallink — что происходит в сфере таксоизвоза?

05.11.2018
В редакцию Delfi обратился таксист, который недоумевает, почему в порту и аэропорту Таллинна имеют преимущества машины определенных таксофирм, а для других такси действуют ограничения, что, по его мнению, создает неудобства для пассажиров. Представители порта и аэропорта объясняют, с чем это связано.
Подробнее




ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности найденного мертвым мужчины

05.11.2018
Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было найдено 31 октября в волости Тойла на автобусной остановке Сака. На данный момент нет оснований полагать, чтобы смерть мужчины была связана с преступлением.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €

ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен

05.11.2018
На прошлой неделе Олег Гросс приобрел очередной, уже пятый, объект недвижимости в Нарве — масштабный мебельный центр Tempo, где планирует открыть магазин Grossi. В идеальном случае, по его словам, в Нарве может появиться 10 магазинов торговой сети, а вторжение Lidl в Эстонию планы развития не перечеркнет.
Подробнее

Эксклюзив! ФОТО и ВИДЕО DELFI: Линда — о Таллинне, творчестве и своем очень обычном райдере

05.11.2018
4 ноября в Таллинне состоялся концерт певицы Линды, знакомой слушателю по таким хитам, как "Ворона", "Мало огня" и так далее. Бублик пообщался с певицей после концерта и поговорил как о творчестве, так и о чем-то более личном.
Подробнее




Необычный маяк, который погубил больше кораблей, чем спас

05.11.2018
Более сорока лет маяк стоял на большом полуострове на скале, выступающей в Тасманово море, недалеко от залива Джервис, что на юге Австралии. Он стоял на месте, где его не должно было быть, заманивая корабли на те камни, которых они пытались избежать.
Подробнее