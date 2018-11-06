Минсоцдел: систему вспомогательных средств ждут серьезные изменения

Кроме вспомогательных средств для предотвращения пролежней медицинские сестры смогут также оценивать необходимость нуждающихся в стульях и повышениях для унитаза, катетерах для сбора мочи, а также в стульях для ванной или душевых комнат и так далее. Департамент социального страхования совместно с Союзом медсестер Эстонии составят в первой половине 2019 года специальные дополнительные курсы по вспомогательным средствам, где подробнее расскажут о системе вспомогательных средств, а также о требованиях и условиях получения пособий. Курсы начнутся в начале 2019 года для того, чтобы первые желающие смогли бы уже с июля начать самостоятельно оценивать необходимость людей во вспомогательных средствах.

Для пенсионеров по старости планируется сделать исключение, благодаря которому впредь не нужно будет повторно предоставлять справку при ходатайстве о получении катетера для сбора мочи. В 2017 году катетер для сбора мочи получили 36 985 человек, из которых 85% были пенсионерами по старости. ”В случае с пенсионерами по старости мы имеем дело с той целевой группой, необходимость во вспомогательных средствах которой не меняется. Это существенно облегчает доступность вспомогательных средств людям пожилого возраста, благодаря чему снижается также нагрузка на семейных врачей, врачей-специалистов и на команды по реабилитации”, — сказала министр Кайа Ива.

После вступления постановления в силу, можно будет ходатайствовать, например, о светильнике для чтения и работы, приборе для письма по Брайлю, DAISY-плеере, компьютере с программой экранного увеличения и о многом другом не только со справкой от врача-специалиста, но и со справкой от семейного врача.

Кроме того, будут увеличены лимиты некоторых вспомогательных средств, которые можно будет купить со скидкой. Например, впредь можно будет покупать вместо 60 штук подгузников до 120 штук и вместо 10 клеенок можно будет покупать 30.

”Действующие сейчас количества не отвечают реальным нуждам людей. Это же демонстрирует и рост числа специальных процедур для увеличения количеств. При определении новых предельных объемов учитывался прежний опыт как людей, заботящихся о близких, так и производителей”, — сказала министр Кайа Ива.

Кроме того, на обсуждении государственного бюджета было достигнуто соглашение о том, что в 2019 и 2020 годах государство в значительном размере увеличит финансирование системы вспомогательных средств, используя при этом схожее планирование бюджета, что и при компенсации на лекарства. Таким образом будет обеспечена доступность вспомогательных средств для всех нуждающихся. На следующий год на эти нужды запланировано 14,5 миллионов евро. ”Это позволит поддерживать у детей и взрослых самостоятельность справляться с повседневной жизнью, а также предотвратить проблемы со здоровьем или их усугубление. Благодаря поддержке государства вспомогательные средства для личного использования в большем объеме начнут также получать люди, живущие в попечительских учреждениях”, — отметила министр Кайа Ива.

Изменения в постановлении вступят в силу в трех этапах:

1.01.2019 изменятся предельные цены и партии, которые человек сможет приобрести по скидке.

1.07.2019 медицинские сестры смогут выдавать подтверждающую справку о необходимости во вспомогательных средствах. Для этого им требуется пройти дополнительные курсы о вспомогательных средствах.

1.01.2020 будет расширен круг тех специалистов, которые также могут выдавать вспомогательные средства в тех предприятиях, которые продают или сдают их в аренду. Вместе с тем, в силу вступит требование, которое обяжет предпринимателей ставить в каждый центр продажи специалиста.

Изменения, которые уже вступили в силу: