Минсоцдел: пункт обмена шприцев поможет повысить безопасность микрорайона Ситси

Центр снижения вреда повысит безопасность района, поскольку зависимые получают помощь и направляются на лечение. Поэтому Институт развития здоровья (TAI) продолжит подготовку к открытию центра снижения вреда в Пыхья-Таллинне, подтвердили сегодня на совместной пресс-конференции Министерства социальных дел и TAI.

”Принимая во внимание рост числа новых случаев заражения ВИЧ и обусловленных передозировкой смертей, новый центр снижения вреда безусловно необходим. Он не может располагаться где-то в другом месте, а не там, где есть проблема. К сожалению, маленький микрорайон Ситси находится на пути употребляющих инъекционные наркотики в Пыхья-Таллинне. Потребление наркотиков в этом районе — это реальность, которую нельзя игнорировать, — сказала вице-канцлер сферы здравоохранения министерства социальных дел Марис Йессе. — Беспокойство местных жителей насчет безопасности понятно, но прежний опыт TAI демонстрирует, что создание центра снижения вреда способствует росту безопасности района — ставятся новые камеры видеонаблюдения, работники центра убирают использованные шприцы, зависимым оказывается помощь, им помогают в направлении на лечение и возвращении к прежней жизни”.

По оценкам, в Пыхья-Таллинне проживает или находится приблизительно 33% всех таллиннских потребителей инъекционных наркотиков или 1800 человек, из них примерно 23% в микрорайонах Копли, Ситси, Карьямаа и Пельгуранна. Таким образом, центр создается в месте, где число потребителей наркотиков уже сейчас значительно больше среднего.

”Такие центры также служат важным звеном в борьбе с распространением ВИЧ, гепатита С и других инфекционных заболеваний, передающихся через кровь. Также там выдается лекарство налоксон, которое может спасти жизнь в случае передозировки, — сказала директор TAI Анника Веймер. — Я бы предпочла открыть центр в доме, не являющемся жилым, однако в данный момент в этом районе нет альтернатив. Старейшина района Пыхья-Таллинн почти целый год говорил, что у города нет помещений, хотя он признает проблематику района и необходимость в центре снижения вреда. Если найдется какое-либо другое подходящие помещение в этом районе, мы готовы взвесить переезд центра. Пока что необходимо оказывать услугу, в которой нуждаются люди”.

Расположенный по адресу Ситси, 28, центр снижения вреда будет открываться поэтапно, вначале по несколько часов три дня в неделю. При открытии центра TAI уделит большое внимание безопасности района — будут установлены камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение, ограничены траектории передвижения клиентов центра. На этапе запуска центра TAI также прибегнет к услугам охранной фирмы, представители которой будут находиться на месте.

• Центр развития здоровья искал помещения для центра снижения вреда в Пыхья-Таллинне с конца прошлого года. В ходе поисков взвешивалось 12 различных вариантов, однако принимая во внимание все обстоятельства, Ситси, 28, было выбрано в качестве оптимального решения. Микрорайон Ситси находится в той части Пыхья-Таллинна, где в течение дня передвигается больше всего потребителей наркотиков, в услуге нуждаются больше всего и нельзя затягивать с открытием центра.

• Помимо открываемого на Ситси, 28, центра в центре Таллинна работает еще два центра, в одном из которых ведется обмен шприцев. Также шприцы меняются в ходе аутрич-работы. Всего в Эстонии действует 12 центров снижения вреда.

• По оценкам, в Эстонии проживает 9 000 — 10 000 потребителей инъекционных наркотиков, из них порядка 6 000 живет в Таллинне. Каждые три дня в Эстонии умирает от передозировки один человек, что в основном вызвано поступлением на ”рынок” новых аналогов фентанила. По числу вызванных передозировкой смертей на 100 000 жителей Эстония удерживает лидерство в Европейском союзе.

• По состоянию на 1 августа 2017 года ВИЧ был диагностирован у 151 человек, что почти на 25% больше, чем за семь месяцев прошлого года. Также выросло число вызванных передозировкой смертей. Если за первые пять месяцев прошлого года из-за передозировки скончалось 39 человек, то за тот же период в этом году число смертей достигло 54.