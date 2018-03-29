Минсоцдел приступает к разработке новой программы развития здоровья народонаселения

На сегодняшнем заседании правительство одобрило намерение о разработке программы развития здоровья народонаселения на 2020-2030 гг. Цель программы развития – сохранять и улучшать здоровье людей, продлить продолжительность жизни, сократить преждевременную заболеваемость и смертность, а также снизить неравенство в области здоровья между различными группами населения, значится в пресс-релизе.

По словам вице-канцлера сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе, нельзя двигаться вперед, не поставив цели, в том числе и в сфере здоровья, где действия должны образовывать единое целое. ”Продолжительность жизни эстонских мужчин опережает латвийских мужчин на 4 года, но от среднего показателя по Европейскому союзу мы отстаем почти на 4 года. Чтобы упредить ранние сердечные заболевания или смерти от несчастных случаев, необходима как профилактика, так и хорошая стабильная врачебная помощь, — сказала Марис Йессе. — В ходе обновления программы развития будут поставлены новые цели в области здоровья и пересмотрены принципы для лучшего сотрудничества. При этом, важно помнить, что здоровье — это не цель сама по себе. Здоровье — предпосылка для благополучия и развития как человека, так и государства”.

Программа развития здоровья народонаселения на 2020–2030 гг. ставит общие цели в сфере здоровья, определяет возможности, сферы ответственности и формы сотрудничества для сферы здоровья, упорядочивает цели и стратегические планы в этой области. В результате возникнет единое, целостное и ориентированное в будущее видение связанных со сферой здоровья вызовов и возможностей, что поможет правительству планировать ресурсы сферы здоровья, находящиеся в сфере управления различных министерств, а также совместно использовать эти ресурсы для достижения лучших результатов.

Составлением программы развития здоровья народонаселения на 2020–2030 гг. будет руководить Министерство социальных дел, которое ждет к участию в составлении программы вклад от других министерств, представителей социальной комиссии Рийгикогу, экспертов сферы здравоохранения, социальных партнеров, представителей местных самоуправлений и высших учебных заведений, представителей врачей и больниц, а также гражданских объединений.

План составления программы развития предполагает в 2018 году определение целей программы развития и разработку индикаторов выполнения целей совместно с партнерами. В декабре 2018 года планируется представить полный текст программы развития правительству, которое сможет одобрить программу после ее обсуждения в Рийгикогу.