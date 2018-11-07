07.11.2018, 19:31

Минсоцдел принимает заявки в программу дружественного к семье работодателя


rus.delfi.ee
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Минсоцдел принимает заявки в программу дружественного к семье работодателя
Tore talgude meeleoluShutterstock

Министерство социальных дел открыло в ноябре новый тур для участия в программе дружественного к семье работодателя. Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье.

Для участия в программе достаточно, чтобы у работодателя было желание внедрять дружественную к семье корпоративную культуру, прежнее внедрение дружественных к семье мер не обязательно.

”Те из работодателей, которые получили знак дружественного к семье работодателя отметили, что их работники стали более довольными, а также улучшилась рабочая среда, которая сегодня ценится все больше. Дружественность к семье — это важный критерий, благодаря которому работники более лояльны и почему новые люди хотят прийти в организацию. Поэтому призываю подавать заявки и тем работодателям, которые еще не прилагали больших усилий, но которые хотят быть гибкими и дружелюбными по отношению к семье”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

В этом году присоединиться к программе смогут около 30 работодателей, которые будут отобраны из числа тех организаций, которые подадут заявки. Подать заявку можно до 31 января 2019 года. Список работодателей, которые попадут в программу, будет обнародован в конце февраля 2019 года.

Начиная с 2017 года министерство социальных дел выдает знак дружественного к семье работодателя, идея которого — изменить общественное мнение, чтобы оно стало более дружелюбным к семье, повысить конкурентоспособность при помощи найма работников и повысить чувство безопасности работников. Результаты конкурса позволяют отметить тех работодателей, которые ценят благоприятную рабочую среду и считаются с семейной жизнью работников.

Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до трех лет, в зависимости от того, насколько изначально работодатель дружественен к семье. В ходе программы работодателей просят анализировать и тщательно обдумывать свои шаги, тем временем предлагая им консультирование и курсы. Кроме руководителей в процессе также участвуют работники.

Согласно исследованиям, дружественные к семье работодатели куда более конкурентоспособны. А особенно заметен положительный эффект от совмещения трудовой и семейной жизни тем работодателям, которые нуждаются в рабочей силе со специфическими навыками. В качестве положительного влияния приводится сокращение числа дней, проведенных на больничном, более низкий уровень стресса у работников и улучшение имиджа работодателя.

На сегодняшний день знаком дружественного к семье работодателя были удостоены 13 работодателей, которые уже покинули программу. 62 работодателя получили первоначальные знаки дружественного к семье работодателя. Это означает, что они еще продолжат участие в программе и будут и дальше развивать меры по улучшению рабочей среды.

Программа финансируется из средств Европейского социального фонда, модель дружественного к семье работодателя внедряет консультационное предприятие Civitta Eesti AS.

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