Минсоцдел принимает заявки в программу дружественного к семье работодателя

Для участия в программе достаточно, чтобы у работодателя было желание внедрять дружественную к семье корпоративную культуру, прежнее внедрение дружественных к семье мер не обязательно.

”Те из работодателей, которые получили знак дружественного к семье работодателя отметили, что их работники стали более довольными, а также улучшилась рабочая среда, которая сегодня ценится все больше. Дружественность к семье — это важный критерий, благодаря которому работники более лояльны и почему новые люди хотят прийти в организацию. Поэтому призываю подавать заявки и тем работодателям, которые еще не прилагали больших усилий, но которые хотят быть гибкими и дружелюбными по отношению к семье”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

В этом году присоединиться к программе смогут около 30 работодателей, которые будут отобраны из числа тех организаций, которые подадут заявки. Подать заявку можно до 31 января 2019 года. Список работодателей, которые попадут в программу, будет обнародован в конце февраля 2019 года.

Начиная с 2017 года министерство социальных дел выдает знак дружественного к семье работодателя, идея которого — изменить общественное мнение, чтобы оно стало более дружелюбным к семье, повысить конкурентоспособность при помощи найма работников и повысить чувство безопасности работников. Результаты конкурса позволяют отметить тех работодателей, которые ценят благоприятную рабочую среду и считаются с семейной жизнью работников.