Минсоцдел планирует бесплатно привить тех, кто контактировал с заболевшими корью

В связи со случаями кори на Сааремаа министерство социальных дел направило на согласование поправки к государственной программе иммунизации, благодаря которым со стороны государства будут созданы возможности для бесплатного предложения вакцины людям, контактировавшим с заболевшими корью. Поправка позволит использовать имеющиеся запасы вакцины для быстрого устранения угрозы эпидемии, сообщает Минсоцдел.
”Диагностированные недавно на Сааремаа случаи кори вызывают беспокойство, поскольку это уже не привезенная из-за границы болезнь, а ее распространение внутри страны. Из-за сокращения охвата вакцинацией возникла ситуация, когда искорененная прежде благодаря прививкам болезнь стала вновь распространяться в нашей стране”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”Благодаря поправкам мы обеспечим бесплатную вакцинацию людей, контактировавших с заболевшими корью. Мы надеемся, что быстрая реакция поможет остановить дальнейшее распространение болезни”.
Поправкой к программе иммунизации предусмотрено, что в случае риска эпидемии инфекционных заболеваний, с которыми можно бороться при помощи прививок, Департамент здоровья может воспользоваться имеющимися запасами вакцины, чтобы бесплатно привить находившихся в контакте с больными или уязвимых для болезни людей вне зависимости от их возраста. Обычные вакцины на основе программы иммунизации платные для взрослых.
Необходимость в поправке обусловлена прежде всего распространением кори в Эстонии, но в будущем это позволит бесплатно прививать находящихся под угрозой заражения людей в обоснованных ситуациях, и в случае риска эпидемии других инфекционных заболеваний, с которыми можно бороться при помощи прививок. Оценку распространения инфекционных заболеваний проводит Департамент здоровья, который выявляет находившихся в контакте с зараженным человеком людей и, при необходимости, делает предложение об использовании запасов вакцины.
Вторая поправка к постановлению позволит проводить повторную вакцинацию пациентов с пересаженным костным мозгом прививками программы иммунизации за счет государственного бюджета. Ежегодно показания к пересадке костного мозга наблюдаются у 20-30 пациентов. При помощи поправок будет обеспечено, чтобы перенесший пересадку костного мозга человек не остался без прививок из-за цены вакцины или трудности с ее доступностью.
Законопроект будет рассматриваться быстро из-за риска распространения кори и для дальнейшего препятствования ее распространению. Законопроект направлен на согласование во все министерства, а также для высказывания мнения в Департамент здоровья, Департамент лекарственных средств, Больничную кассу, Эстонское общество иммунологов и аллергологов, Эстонское общество семейных врачей, Союз врачей Эстонии и Союз больниц Эстонии.