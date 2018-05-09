Минсоцдел планирует бесплатно привить тех, кто контактировал с заболевшими корью

Необходимость в поправке обусловлена прежде всего распространением кори в Эстонии, но в будущем это позволит бесплатно прививать находящихся под угрозой заражения людей в обоснованных ситуациях, и в случае риска эпидемии других инфекционных заболеваний, с которыми можно бороться при помощи прививок. Оценку распространения инфекционных заболеваний проводит Департамент здоровья, который выявляет находившихся в контакте с зараженным человеком людей и, при необходимости, делает предложение об использовании запасов вакцины.

Вторая поправка к постановлению позволит проводить повторную вакцинацию пациентов с пересаженным костным мозгом прививками программы иммунизации за счет государственного бюджета. Ежегодно показания к пересадке костного мозга наблюдаются у 20-30 пациентов. При помощи поправок будет обеспечено, чтобы перенесший пересадку костного мозга человек не остался без прививок из-за цены вакцины или трудности с ее доступностью.

Законопроект будет рассматриваться быстро из-за риска распространения кори и для дальнейшего препятствования ее распространению. Законопроект направлен на согласование во все министерства, а также для высказывания мнения в Департамент здоровья, Департамент лекарственных средств, Больничную кассу, Эстонское общество иммунологов и аллергологов, Эстонское общество семейных врачей, Союз врачей Эстонии и Союз больниц Эстонии.

Поправки вступят в силу на общих основаниях.