07.09.2018, 08:50

Минсоцдел обсудит с партнерами тенденции в развитии трудового права


rus.delfi.ee
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Минсоцдел обсудит с партнерами тенденции в развитии трудового права
Foto: Tanel Meos

Министерство социальных дел обсудит сегодня более, чем с 80 партнерскими организациями, предприятиями и группой интересов как сделать работу более гибкой, чтобы все работники, независимо от порядка работы, были уверены в том, что их права защищены. Кроме того, группа интересов обсудит тему модернизации страхования от несчастных случаев, цель которой заключается в повышении безопасности труда и сокращении количества несчастных случаев на рабочем месте, а также в облегчении получения для работника компенсаций, сообщает министерство.

На сегодняшнем обсуждении вице-канцлер сферы труда Стен Андреас Эрлих расскажет о том, что при быстром развитии технологий и ИТ-решений государственная правовая система должна идти в ногу со временем. ”У людей появилось множество вариантов работы. Люди трудятся по краткосрочному и срочному договорам, работают удаленно или в разные часы и так далее, — сказал вице-канцлер Эрлих. — Закон о трудовом договоре не позволяет так работать с удобством, поэтому тысячи людей работают по договорам, заключенным на основании обязательственно-правового договора, которые сами по себе гибкие, однако оставляют работника без некоторых социальных гарантий. Например, у работников с другими типами обязательственно-правовых договоров нет возможности использовать отпуск, а также их не защищают требования к гигиене труда. Мы все должны трудиться для того, чтобы права людей были защищены законом, а также чтобы трудовое право было бы простым и понятным”.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2016 году с договорами поручения и подряда в месяц в среднем работало около 33 000 человек, которые составили 6,1% от всех работников. За последние года количество работников с такими договорами увеличилось: в 2015 году таких работников было 5,5% и в 2014 году — 4,1%.

Помимо этого, на сегодняшней встрече будет обсуждаться тема страхования от несчастных случаев. ”Это одна из возможностей, как можно изменить правила безопасности труда и обеспечить работникам правильное возмещение при несчастном случае, — сказал вице-канцлер Эрлих. — Большинство связанных с несчастными случаями на производстве расходов сегодня частично покрываются из государственного бюджета. Также работник имеет право потребовать возмещение ущерба от работодателя. При создании системы страхования от несчастных случаев расходы покрывала бы страховая компания. Благодаря чему у работника была бы большая уверенность в том, что его близкие не окажутся в затруднительном положении, если с ним произойдет несчастный случай на производстве. По мнению работников, проблема заключается в том, что возникший в результате несчастных случаев ущерб не компенсируется в должном объеме. Возмещение ущерба от работодателей — это сложный процесс, и споры могут дойти до суда. Это может стоить денег и длительных судебных споров в ситуации, когда здоровье работника из-за несчастного случая слабое. Ущерб, причиненный работнику может остаться невозмещенным в том случае, если работодатель докажет, что не нарушал рабочего договора. Из-за сложного процесса и плохой осведомленности работники могут отказаться от суда. Страхование от несчастных случаев помогло бы решить эту проблему”.

Кроме того, эта система позволила бы изменить правила безопасности труда и предотвратить несчастные случаи на производстве. ”Выплата страхования от несчастных случаев зависела бы от того, насколько безопасна рабочая среда. Это было бы дополнительным поводом для работника и работодателя вкладывать в безопасность труда, что принесло бы денежную выгоду, — сказал вице-канцлер Эрлих. — Заодно предлагаем сократить и другие налоги на рабочую силу пропорционально ставке страхования, чтобы средняя нагрузка на работодателей не увеличивалась”.

В Эстонии ежегодно регистрируется примерно 5000 несчастных случаев на производстве — это примерно половина от всех несчастных случаев на производстве, которые происходят в Эстонии.

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