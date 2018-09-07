Минсоцдел обсудит с партнерами тенденции в развитии трудового права

Помимо этого, на сегодняшней встрече будет обсуждаться тема страхования от несчастных случаев. ”Это одна из возможностей, как можно изменить правила безопасности труда и обеспечить работникам правильное возмещение при несчастном случае, — сказал вице-канцлер Эрлих. — Большинство связанных с несчастными случаями на производстве расходов сегодня частично покрываются из государственного бюджета. Также работник имеет право потребовать возмещение ущерба от работодателя. При создании системы страхования от несчастных случаев расходы покрывала бы страховая компания. Благодаря чему у работника была бы большая уверенность в том, что его близкие не окажутся в затруднительном положении, если с ним произойдет несчастный случай на производстве. По мнению работников, проблема заключается в том, что возникший в результате несчастных случаев ущерб не компенсируется в должном объеме. Возмещение ущерба от работодателей — это сложный процесс, и споры могут дойти до суда. Это может стоить денег и длительных судебных споров в ситуации, когда здоровье работника из-за несчастного случая слабое. Ущерб, причиненный работнику может остаться невозмещенным в том случае, если работодатель докажет, что не нарушал рабочего договора. Из-за сложного процесса и плохой осведомленности работники могут отказаться от суда. Страхование от несчастных случаев помогло бы решить эту проблему”.

Кроме того, эта система позволила бы изменить правила безопасности труда и предотвратить несчастные случаи на производстве. ”Выплата страхования от несчастных случаев зависела бы от того, насколько безопасна рабочая среда. Это было бы дополнительным поводом для работника и работодателя вкладывать в безопасность труда, что принесло бы денежную выгоду, — сказал вице-канцлер Эрлих. — Заодно предлагаем сократить и другие налоги на рабочую силу пропорционально ставке страхования, чтобы средняя нагрузка на работодателей не увеличивалась”.

В Эстонии ежегодно регистрируется примерно 5000 несчастных случаев на производстве — это примерно половина от всех несчастных случаев на производстве, которые происходят в Эстонии.