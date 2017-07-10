Минсоцдел направило на согласование изменения в системе родительских отпусков и пособий

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к законам, связанным с системой родительских отпусков и пособий. На первом этапе для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет, сообщает Министерство социальных дел.

”Мы хотим, чтобы у семей было больше возможностей планировать свою рабочую и семейную жизнь, а нагрузка по уходу за ребенком равномернее распределялась между родителями, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Действующая система — щедрая и уникальная, но ее критикуют за недостаточную гибкость, поэтому мы будем ее менять. Опыт других стран показывает, что более гибкая система мотивирует отцов активнее участвовать в воспитании детей. Если родитель может, например, находиться дома с ребенком и параллельно работать, то справедливо предоставить ему такую возможность”.

Предложенные в законопроекте изменения:

• отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде, и использовать его одновременно с матерью ребенка или по отдельности;

• право отца на получение дополнительного родительского пособия не зависит от прежних трудовых отношений или типа рабочего договора;

• выплату родительского пособия можно приостанавливать и возобновлять по желанию лица до достижения ребенком возраста трех лет;

• параллельно с получением родительского пособия можно получать трудовые доходы в объеме до половины предельной границы родительского пособия без сокращения пособия;

• средства действовавшей прежде платы по уходу за ребенком будут включены в схему родительского пособия.

По словам министра социальной защиты, для финансирования изменений планируется перераспределить средства внутри схемы и новые изменения не сопряжены с заметными дополнительными расходами из госбюджета. Согласно законопроекту, расходы на дополнительное родительское пособие и изменения в формуле сокращения родительского пособия будут покрыты за счет включения платы по уходу за ребенком и платы за отцовский отпуск в новую схему. ”В связи с ростом минимальной и средней зарплаты следует учитывать, что и расходы на родительские пособия растут год от года. В то же время, новая система создает более благоприятные возможности для объединения трудовой и семейной жизни. Поэтому мы прогнозируем, что активность родителей на рынке труда вырастет и таким образом вырастут и дополнительные налоговые поступления”, — сказала Ива.

Направленный на согласование законопроект призван внести изменения в три закона: Закон о семейных пособиях, Закон о налогообложении и Закон о трудовом договоре. Представление законопроекта правительству намечено на осень текущего года.

Планируется, что изменения будут вступать в силу поэтапно до полной реализации в 2020 году. В ближайшие месяцы будет продолжена работа над остальными поправками, которые охватывают отпуск по беременности и по рождению, отпуск по уходу за ребенком, а также связанные с ними пособия.