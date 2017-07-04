Минсоцдел: часть уехавших за границу беженцев вернется — добровольно или принудительно

Как писала Русская служба Би-би-си, Балтийские страны изобрели свой способ жить без беженцев: они принимают всех соискателей, избегая санкций Еврокомиссии, но делают это так, что беженцы в стране не задерживаются. В статье утверждалось, из 136 человек, прибывших в Эстонию по распределению, пятеро покинули страну, а 74 скитаются по Европе (менее трех месяцев), размер же пособия для беженцев в Эстонии — 130 евро в месяц.

Однако Министерство социальных дел Эстонии отмечает, что эти утверждения не совсем верные. Как сообщается в комментарии министерства, в рамках миграционной программы Эстония приняла по квоте 150 беженцев. Из них 5 человек отправилось в страну происхождения, 71 находится в другой стране Европы. Принятые в рамках миграционной программы беженцы могут находиться в других странах Европейского союза в течение 90 дней из каждых 180. После отъезда в какую-либо другую страну-член Европейского союза, их связь с Эстонией сохраняется. Это означает, что те же самые люди не могут получить международную защиту в какой-нибудь другой стране, входящей в Европейский союз.

Все прибывшие в Эстонию в рамках миграционной программы беженцы получают услугу опорного лица, которое помогает им с адаптацией в новых реалиях, в общении с органами государства и местного самоуправления и т.д. (например, при устройстве детей в детский сад и т.п.). Также все беженцы могут изучать эстонский язык.

В Эстонии не предусмотрено каких-либо отдельных пособий для беженцев. Получатели международной защиты могут ходатайствовать о действующих в Эстонии пособиях на общих основаниях, будь то прожиточное пособие, различные детские пособия и так далее. Прожиточное пособие выплачивается местными самоуправлениями. Оно исчисляется прожиточным минимумом — суммой, на которую возможно жить в течение месяца для обеспечения себе минимального уровня жизни. В 2017 году действуют следующие показатели прожиточного минимума: для одинокого человека — 130 евро в месяц, на каждого следующего совершеннолетнего члена семьи — 104 евро в месяц, на каждого несовершеннолетнего члена семьи — 130 евро в месяц. Помимо этого, местное самоуправление компенсирует получателям прожиточного пособия расходы на жилье (аренда, коммунальные платежи) в установленных местным самоуправлением пределах. Ставки детских пособий различаются в зависимости от числа детей в семье. Например, размер пособия для семьи, в которой воспитывается три ребенка, составляет 500 евро.

Мы находим вероятным возвращение части из находящихся за границей беженцев в Эстонию — будь то добровольно или же путем принудительной отправки назад. В случае, если отправившиеся в другие страны Европы и оставшиеся там на период более чем в 90 дней лица вернутся в Эстонию, они по-прежнему будут иметь право на услугу опорного лица и, как и сейчас, смогут ходатайствовать о пособиях (семейное, детское и т.п.) на общих основаниях. Однако в этом случае государство не будет помогать им в аренде жилья. Истечение срока в 90 дней не сопряжено с какими-либо штрафами или дополнительными санкциями, помимо описанных выше.