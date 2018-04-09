09.04.2018, 08:50

Минобрнауки призывает отметить лучших работников в области образования и тех, кто поддерживает эту сферу


rus.delfi.ee
EST 1
Põhikooli tund
Põhikooli tundFoto: Anni Õnneleid

Уже в шестой раз Министерство образования и науки отметит работников в сфере образования и тех, кто поддерживает эту сферу, на праздничной гала-церемонии “Эстония учит и благодарит”. Кандидатуры можно представить с 9 апреля до 13 мая, в двенадцати категориях.

Важное изменение в конкурсе этого года заключается в том, что большая часть лауреатов будет удостоена государственных премий, впервые будут вручена премия за работу на протяжении всей жизни, сообщает Минобрнауки в пресс-релизе.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, сложно переоценить роль учителей в обществе: ”Именно благодаря учителями и другим работникам сферы образования начинаются истории успеха молодых людей. Учитель — это человек, которому мы доверяем своих детей и их образование”.

В отличие от предыдущих лет Министерство образования и науки планирует сделать получаемые лауреатами награды государственной премией в области образования. ”Мне очень приятно, что теперь мы сможем отметить работников области образования государственной премией за их неоценимый вклад. В результате данного нововведения лауреатам будут присуждаться и денежные премии”, — добавила министр.

Гала-церемония ”Эстония учится и благодарит” является основным событием года в области образования. Основная цель этого мероприятия заключается в том, чтобы подчеркнуть на государственном уровне значимость труда работников сферы образования, которые способствуют хорошей работе молодежи и чья работа служит примером для других.

Категории ”Учитель года 2018”: учитель детского сада, классный учитель, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, преподаватель профессионального учебного заведения, преподаватель года, руководитель учебного заведения, специалист по поддержке, друг образования, поступок года в сфере образования, премия за работу на протяжении всей жизни. Кроме этого, будет присуждена премия ”Ученик года” и ”Руководитель года”.

ТОП

Кандидатуры на конкурс можно представить до 13 мая в 12 категориях. После того, как кандидаты будут представлены на конкурс, уездные комиссии и комиссия по высшему образованию начнут работу для того, чтобы выявить лучших их лучших. Далее начнет свою работу государственная комиссия и комиссия по государственным премиям, в которую входят представители различных организаций, связанных с образованием. Премии будут присуждены на гала-церемонии ”Эстония учится и благодарит”, которая пройдет 14 октября в концертном зале ”Эстония”. Прямую трансляцию будет осуществлять Эстонское телевидение.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки, а также Союз работников образования Эстонии.

Представить кандидатов на конкурс можно здесь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Несмотря на заявление и просьбу не трогать минимальный доход, судебные исполнители снимали все подчистую

09.04.2018
Житель Таллинна Андрей Плакан получает пособие по нетрудоспособности, что гораздо ниже минимального дохода. Тем не менее, судебные исполнители снимают и эти деньги, пишет "МК Эстония".
Подробнее

Гендиректор Спасательного департамента о трагедии в Кемерово: возможно ли подобное в Эстонии? Я надеюсь, что нет

09.04.2018
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару обнародовал открытое обращение в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Приводим текст обращения в полном виде.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Германии, химатака в Сирии и уход Осиновского с поста министра

09.04.2018
Если вы в выходные не упустили возможности насладиться теплой погодой и держались подальше от экраном компьютеров и смарт-устройств, то вот все самое важное, что произошло за эти выходные. В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия, Евгений Осиновский уходит с поста министра и многое другое.
Подробнее




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100072
109,- €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106282002
124,20 €
74,52 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Tokyo
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Трамп обвинил Россию и Иран в причастности к химатаке в Сирии

09.04.2018
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на президента России Владимира Путина и иранские власти за то, что они поддерживают президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в химической атаке на жителей сирийского города Дума.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГАЛЕРЕЯ: В Эстонию наконец-то пришла весна. Убедитесь сами!

08.04.2018
Более теплая погода последних дней вернула природу к жизни. Хотя часть Эстонии по-прежнему под снегом, уже видны цветущие весенние цветы и попадаются ящерицы, бабочки и даже змеи. Смотрите радующие глаз и душу фотографии пробуждающейся эстонской весны.
Подробнее