Минобрнауки призывает отметить лучших работников в области образования и тех, кто поддерживает эту сферу

Уже в шестой раз Министерство образования и науки отметит работников в сфере образования и тех, кто поддерживает эту сферу, на праздничной гала-церемонии “Эстония учит и благодарит”. Кандидатуры можно представить с 9 апреля до 13 мая, в двенадцати категориях.

Важное изменение в конкурсе этого года заключается в том, что большая часть лауреатов будет удостоена государственных премий, впервые будут вручена премия за работу на протяжении всей жизни, сообщает Минобрнауки в пресс-релизе.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, сложно переоценить роль учителей в обществе: ”Именно благодаря учителями и другим работникам сферы образования начинаются истории успеха молодых людей. Учитель — это человек, которому мы доверяем своих детей и их образование”.

В отличие от предыдущих лет Министерство образования и науки планирует сделать получаемые лауреатами награды государственной премией в области образования. ”Мне очень приятно, что теперь мы сможем отметить работников области образования государственной премией за их неоценимый вклад. В результате данного нововведения лауреатам будут присуждаться и денежные премии”, — добавила министр.