Минобр: в мире берут пример с открытой и вовлекающей системы образования Эстонии

Эстонию на встрече представляла министр образования и науки Майлис Репс, она выступила с тремя докладами. По словам министра, инновационный и открытый подход к образованию жителей нашей страны уже не удивляет, но в мире мы по прежнему являемся примером для многих стран. ”Коллеги, участвовавшие во встрече, высоко отзываются о нашей системе образования — во многих сферах мы являемся первопроходцами, за рубежом удивляются нашим цифровым решениям в образовании, наша молодежь обладает современными навыками и умениями. Было очень приятно это услышать, а также поделиться нашим опытом с другими, — сказала министр Репс. — Мы знаем, что у нас отличное образование, и уже давно не ставим себе целью стать первыми — мы уже на вершине. Поэтому на встрече мы говорили о том, как при помощи цифровых решений сделать так, чтобы образование оставалось на высоте”.

Эстония служит примером другим странам

В рабочих группах, в которых участвовали представители стран-членов ЮНЕСКО и партнерские организации, министр Репс участвовала в сессиях, посвященных темам учителей и дошкольного образования. На панельном заседании, посвященном теме престижа профессии учителя, министр была основным докладчиком, ее речь дополнили представители Бельгии, Сенегала и Международной организации труда (ILO). Основной темой стал вопрос повышения имиджа профессии учителя. Эстонию выделили среди других стран как государство, где директорам школ предоставлена большая автономия в поддержке и развитии карьерных возможностей учителей. Помимо этого Эстонию похвалили за предпринятые меры для повышения престижа профессии учителя в обществе.