Минобр: в мире берут пример с открытой и вовлекающей системы образования Эстонии

На пленарном заседании, посвященном вопросам качества дошкольного образования и проблеме обеспечения его доступности, министр Репс также была основным докладчиком — она подчеркнула важность инклюзивного образования, то есть учета индивидуальных особенностей ребенка уже в детском саду. Среди стран ЮНЕСКО Эстония выделяется как государство, в котором всем детям обеспечены равный доступ к дошкольному образованию, и этот факт неоднократно подчеркивался в ходе обсуждений.
На втором дне встречи на высоком уровне состоялся круглый стол на тему роли образования в достижении целей Программы устойчивого развития ООН. Помимо министра Майлис Репс в обсуждении принимали участие ведущие ученые из Кембриджского, Корнеллского и Вагенингенского университетов, а также вице-министры образования Болгарии, Кении и Венесуэлы. На встрече говорили о роли образования при создании стабильного и единого общества. Министр подчеркнула важность постоянных инвестиций в образование и оказания поддержки приобретению новых навыков. Эстония — одна из первых стран в мире, которая внедряет принципы и стратегию образования в течение всей жизни.
Декларация по обеспечению инклюзивного и равноправного развития
По итогам встречи министров была принята декларация, согласно которой страны будут прилагать совместные усилия для обеспечения инклюзивного и равноправного развития:
- Сделать системы образования более равноправными и инклюзивными
- Поддерживать широкую доступность качественного образования
- Поддерживать образование в течение всей жизни
- Поддерживать карьерные возможности для учителей и ценить работу учителя
- Поддерживать менее развитые страны опытом, знаниями, умениями и средствами
Оценивать эффективность предпринятых мер
Встреча на высоком уровне предваряет политический форум, который состоится в июле 2019 года, где тема целей образования в Программе устойчивого развития станет одной из центральных. Во встрече, проходившей в Брюсселе, приняли участие представители более 50 стран-членов ЮНЕСКО и 30 партнерских организации, в том числе 24 министра образования и 16 вице-министров со всего мира.