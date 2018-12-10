10.12.2018, 09:40

Минобр: в мире берут пример с открытой и вовлекающей системы образования Эстонии

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Tudengid TÜ Raamatukogus õppimas
Tudengid TÜ Raamatukogus õppimasFoto: Hendrik Osula

На минувшей неделе состоялась встреча на высоком уровне ЮНЕСКО, посвященная теме образования. На встрече обсуждали процесс достижения целей в сфере образования, заданных Программой устойчивого развития ООН 2030. Эстонию снова отметили как инновационное государство, жители которого открыты к нововведениям и цифровым решениям в образовании.

Эстонию на встрече представляла министр образования и науки Майлис Репс, она выступила с тремя докладами. По словам министра, инновационный и открытый подход к образованию жителей нашей страны уже не удивляет, но в мире мы по прежнему являемся примером для многих стран. ”Коллеги, участвовавшие во встрече, высоко отзываются о нашей системе образования — во многих сферах мы являемся первопроходцами, за рубежом удивляются нашим цифровым решениям в образовании, наша молодежь обладает современными навыками и умениями. Было очень приятно это услышать, а также поделиться нашим опытом с другими, — сказала министр Репс. — Мы знаем, что у нас отличное образование, и уже давно не ставим себе целью стать первыми — мы уже на вершине. Поэтому на встрече мы говорили о том, как при помощи цифровых решений сделать так, чтобы образование оставалось на высоте”.

Эстония служит примером другим странам

В рабочих группах, в которых участвовали представители стран-членов ЮНЕСКО и партнерские организации, министр Репс участвовала в сессиях, посвященных темам учителей и дошкольного образования. На панельном заседании, посвященном теме престижа профессии учителя, министр была основным докладчиком, ее речь дополнили представители Бельгии, Сенегала и Международной организации труда (ILO). Основной темой стал вопрос повышения имиджа профессии учителя. Эстонию выделили среди других стран как государство, где директорам школ предоставлена большая автономия в поддержке и развитии карьерных возможностей учителей. Помимо этого Эстонию похвалили за предпринятые меры для повышения престижа профессии учителя в обществе.

На пленарном заседании, посвященном вопросам качества дошкольного образования и проблеме обеспечения его доступности, министр Репс также была основным докладчиком — она подчеркнула важность инклюзивного образования, то есть учета индивидуальных особенностей ребенка уже в детском саду. Среди стран ЮНЕСКО Эстония выделяется как государство, в котором всем детям обеспечены равный доступ к дошкольному образованию, и этот факт неоднократно подчеркивался в ходе обсуждений.

На втором дне встречи на высоком уровне состоялся круглый стол на тему роли образования в достижении целей Программы устойчивого развития ООН. Помимо министра Майлис Репс в обсуждении принимали участие ведущие ученые из Кембриджского, Корнеллского и Вагенингенского университетов, а также вице-министры образования Болгарии, Кении и Венесуэлы. На встрече говорили о роли образования при создании стабильного и единого общества. Министр подчеркнула важность постоянных инвестиций в образование и оказания поддержки приобретению новых навыков. Эстония — одна из первых стран в мире, которая внедряет принципы и стратегию образования в течение всей жизни.

Декларация по обеспечению инклюзивного и равноправного развития
По итогам встречи министров была принята декларация, согласно которой страны будут прилагать совместные усилия для обеспечения инклюзивного и равноправного развития:

  • Сделать системы образования более равноправными и инклюзивными
  • Поддерживать широкую доступность качественного образования
  • Поддерживать образование в течение всей жизни
  • Поддерживать карьерные возможности для учителей и ценить работу учителя
  • Поддерживать менее развитые страны опытом, знаниями, умениями и средствами

Оценивать эффективность предпринятых мер

Встреча на высоком уровне предваряет политический форум, который состоится в июле 2019 года, где тема целей образования в Программе устойчивого развития станет одной из центральных. Во встрече, проходившей в Брюсселе, приняли участие представители более 50 стран-членов ЮНЕСКО и 30 партнерских организации, в том числе 24 министра образования и 16 вице-министров со всего мира.

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