Минобр: обновленные уроки плавания помогут избежать несчастных случаев на воде

Правительство Республики утвердило изменения в государственную программу обучения для основной школы. Цель изменений - обеспечить владение учащимися навыками, необходимыми для того, чтобы не утонуть, сообщает Министерство образования и науки.

Министр Майлис Репс: ”Для Эстонии важен каждый. В течение последних восьми лет в Эстонии в результате несчастных случаев на воде погибло столько людей, что набралось бы 17 классов основной школы, поэтому мы обязаны реагировать. Мы хотим, чтобы дети приобретали необходимые навыки как можно раньше. Изменения помогут обновить уроки плавания таким образом, чтобы дети приобрели навыки, необходимые для того, чтобы остаться в живых при несчастных случаях на воде, и научились плавать как можно раньше”. Министр Репс добавила, что обновление уроков плавания — это часть существенного преобразования уроков по физкультуре в современное учение о движении, в фокусе которого будет формирование привычки к движению и прививание навыков, необходимых для жизни.

Цель, к которой стремились на прежних уроках плавания, — проплыть в свободном стиле 25 метров — не обеспечивала детям достаточных навыков для того, чтобы остаться в живых при несчастном случае на воде. Результаты опросов, проведенных среди учителей плавания, показывают, что они недовольны нынешними результатами. Цель обновленных уроков плавания — обеспечить учащихся необходимыми навыками. К концу 3 класса дети должны быть способны проплыть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде 3 минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях.

Изменения в учебную программу вступят в силу в 2018 году, но школы могут внести изменения в свои уроки плавания уже с сентября. Для обновления уроков плавания местным самоуправлениям и школам будут выделены дополнительные средства в размере 1,2 миллиона евро взамен нынешних 230 тысяч евро.