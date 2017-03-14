Минобороны РФ: в Египте российских военных нет, такие же "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике

Российских подразделений специального назначения в Египте нет, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о размещении российских военных в Египте на границе с Ливией.

"Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Арабская Республика Египет) нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год", — заявил Конашенков.

"Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике. И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же "источника", что "разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения "контрактников" и "агентов в штатском", — добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Россия направила на авиабазу в египетском городе Сиди-Баррани подразделение спецназа из 22 человек. Как отмечало агентство, этот город находится недалеко от границы с Ливией. Источники агентства также заявили, что Россия в феврале использовала базу в городе Мерса-Матрух, также неподалеку от границы.