Минобороны оценивает правила безопасности учебных полетов военной авиации

Цель рабочей группы будет состоять в том, чтобы в рамках конкретного инцидента пересмотреть все регуляционные и прочие меры, посредством которых обеспечивается безопасность полетов гражданской авиации во время учебных полетов военной авиации. „При создании этой рабочей группы не исходят из предположения, что проблема заключалась в процедурах или что инцидент был обусловлен имеющимися в регуляциях недочетами. Однако, с учетом серьезности происшествия, мы считаем своей обязанностью, кроме расследования технической стороны дела, пересмотреть еще раз также регуляции”, — сказал вице-канцлер оборонного планирования Министерства обороны Меэлис Ойдсалу.

„Расследованием технических обстоятельств занимаются испанцы, поскольку происшествие было связано с их самолетами и ракетами”.

„Конкретный инцидент возник не из-за связанных с процедурами или регуляциями обстоятельств; гражданские полеты также не подверглись опасности, но, с учетом серьезности инцидента, следует на всякий случай убедиться, что и с эстонской стороны было сделано все для обеспечения безопасности”, — заметил Меэлис Ойдсалу. „Планирование учебных полетов и установление границ воздушного пространства, в котором они происходят, выполняется очень скрупулезно, и, с учетом вопросов безопасности, строго регулируется и ведется в тесном сотрудничестве со специалистами по безопасности полетов Министерства экономики и коммуникаций, вследствие чего в рабочую группу привлекается также их представитель”, — уточнил Ойдсалу.

Установлению границ воздушного пространства для учебных полетов предшествует основательный и всесторонний анализ, который может занять несколько лет; подобные задачи выполняются очень взвешенно.