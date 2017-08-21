Минкульт выделит Музею оккупаций 600 000 евро на удвоение выставочной площади

Министерство культуры выделит Музею оккупаций 600 000 евро для создания обновленной экспозиции и удвоения выставочной площади к 100-летию Эстонской Республики.

Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Такую же сумму выделит крупный спонсор музея — семья Кистлер Томпсон, которая за 13 лет существования музея пожертвовала ему около 3 млн евро.

Управляющий музеем Эстонский фонд Кистлера-Ритсо является крупнейшим из действующих в Эстонии частно-государственных фондов в сфере культуры. Обновленная экспозиция музея откроется в 2018 году в качестве подарка к 100-летию Эстонской Республики.