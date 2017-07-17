Минкульт: роль тренеров в обществе требует большей поддержки и признания, чем прежде

На завершившейся в пятницу в Таллинне двухдневной конференции "Роль тренеров в обществе. Повышая ценность жизни людей" лица, ответственные за формирование спортивной политики в Европе, и представители спортивных организаций обсудили более широкие аспекты влияния тренеров на современное общество, сообщает Министерство культуры.

Было также обсуждено, что могут сделать страны-участницы Европейского союза, чтобы помочь тренерам лучше выполнять свою изменяющуюся роль и ожидания общества. На конференции выступили Рой Ходжсон, Серджио Лара Берсиал и многие другие специалисты в этой сфере со всего мира.

Открывший конференцию министр культуры Индрек Саар отметил, что социальное влияние, которые тренеры оказывают на общество как люди, которые учат ценностям и необходимым в жизни навыкам, для общества очевидно значительно больше, чем их профессионально-спортивная роль. "Если мы стремимся к тому, чтобы европейцы были физически более активны, здоровы, продуктивны, выше ценили многообразие, принцип честной игры, взаимоуважение и важность командной игры — как в спорте, так и в общественной жизни — то мы должны больше поддерживать и вкладывать средств в тренеров, которые играют ключевую роль в достижение этой цели", — подчеркнул Саар.

Технический директор УЕФА, известный футбольный менеджер и бывший футболист Рой Ходжсон в своем докладе отметил, что государства должны больше поддерживать тренеров и признавать их учительскую роль. "Сейчас мяч, так сказать, находится в воротах правительства: оно может признать важную роль, которую играет спорт в целом, и больше инвестировать ресурсов в тренеров, учитывая их обучающую роль в обществе при борьбе и профилактике многих социальных проблем. Будем надеяться, конференция помогла поднять эту тему в число обсуждаемых, что приведет к более масштабным дискуссиям", — сказал Ходжсон.

Говоря о социальной роли тренеров в целом, консультант по вопросам коммуникаций Рауль Ребане отметил, что тренеры имеют большое влияние на все сферы общественной жизни. "Каждый хороший тренер должен быть также общественным деятелем — недостаточно быть лишь компетентным преподавателем спортивных навыков", — подчеркнул бывший руководитель команды дискобола Герда Кантера Ребане.

"Очень важно, чтобы работа тренеров в контексте председательства обсуждалась на высоком уровне формирования политики", — отметил председатель International Council for Coaching Excellence (ICCE) Серджио Лара-Берсиал. "Наконец признается важное влияние роли тренеров в обществе, а также ее потенциал сделать общество лучше — сделать лучше жизнь для всех нас", — сказал Лара-Берсиал.

Эстония выбрала роль тренеров в спорте в качестве приоритетной спортивной темы на время своего председательства. Повышение значимости роли тренеров как учителей, прививающих ценности и необходимые в жизни навыки, как лиц, которые формируют привычку к полезному для здоровья движению, повышающую качество жизни, как связывающих звеньев общества, — это, без сомнения, новая и актуальная тема на уровне Европейского союза.