Минкульт представит мониторинг интеграции общества Эстонии за 2017 год

Представители Министерства культуры, Института балтийских исследований и Центра политических исследований Praxis сегодня, 12 июня 2017 года, представят отчет по мониторингу интеграции общества Эстонии. Пресс-конференция начнется сегодня в 11:00 в здании Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, сказано в пресс-релизе Министерства культуры.

По словам профессора Райво Ветика, который представляет Таллиннский университет и является одним из руководителей мониторинга, данные указывают на ряд положительных тенденций в разных областях интеграции. ”Возросло количество жителей Эстонии со средним и высоким уровнем государственной идентичности как среди эстонцев, так и представителей русскоязычного населения. По самооценке русскоязычных респондентов, они стали лучше владеть эстонским языком, а удельная доля тех, кто вообще не знает эстонского, снизилась с 15% до 10%. Также все больше жителей Эстонии поддерживают смешанные группы и классы, где дети разных национальностей и с разными родными языками смогли бы учиться вместе”, — сказал Ветик.

Основной проблемой по-прежнему является рынок труда. ”У представителей других национальностей более низкий уровень трудовой занятости, более высокий уровень безработицы и более низкий доход. Значительного улучшения этих показателей за последнее десятилетие отмечено не было”, — пояснил Ветик.

Кроме Райво Ветика о результах мониторинга также расскажут аналитик Института балтийских исследований Кристьян Калдур и аналитик Центра политических исследований Praxis Лаура Кирсс. Также вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Пирет Хартман даст обзор о деятельности и планах на будущее в сфере интеграции.

Мониторинг интеграции — это независимое фундаментальное изучение интеграционных процессов в Эстонии. Мониторинг отражает межнациональные связи и самоопределение жителей Эстонии, рынок труда, образование, ценности и политические предпочтения, вовлеченность в жизнь общества и медийное пространство эстоноземельцев, а также адаптацию новых иммигрантов. Начиная с 2000 года мониторинг проводится в седьмой раз. Предыдущий мониторинг состоялся в 2015 году. Мониторинг финансирует Министерство культуры.