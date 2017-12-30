Минкульт объявил конкурс в поддержку культурных и спортивных мероприятий

Новый тур подачи конкурсных заявок поможет привлечь в Эстонию крупные международные культурные и спортивные мероприятия, значится в пресс-релизе.

1 января 2018 года Министерство культуры открывает новый тур подачи конкурсных заявок, в рамках которого будет предоставлена поддержка проходящим в Эстонии крупным международным культурным и спортивным мероприятиям. Бюджет конкурса составит 2 миллиона евро в год.

Цель субсидии — привлечь в Эстонию крупномасштабные международные мероприятия, которые обогащают культурную и спортивную жизнь, а также оживляют эстонскую экономику Заявки можно подавать в текущем режиме до полного использования запланированного бюджета.

По словам министра культуры Индрека Саара, новый конкурс создает для организаторов культурных и спортивных событий возможности привозить в Эстонию международные крупные события, которые раньше не проходили вследствие отсутствия бюджетных возможностей. "Эти события привлекут сюда много иностранных гостей, благодаря этому государство получит дополнительный налоговый доход. Наши организаторы культурных и спортивных событий уже подтвердили свои позиции на международном уровне, поэтому создание нового тура подачи конкурсных заявок полностью обосновано", — сказал Саар.

В рамках конкурса субсидии будут выделены на мероприятия и крупные мероприятия, проведение которых затрудняет ситуация на рынке и на которые требуется субсидия в размере 65 000 евро до суммы, на один евроцент меньше полумиллиона евро; во втором случае — не менее 500 000 евро. Заявки можно подавать в текущем режиме, но не позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия.

Заявку необходимо подавать в Министерство культуры по форме с цифровой подписью лица, имеющего право предоставления, на адрес эл.почты min@kul.ee. Подробнее об условиях тура подачи конкурсных заявок читайте на сайте Министерства культуры.