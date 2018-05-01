01.05.2018, 16:30

Минкульт: цыганам в Эстонии требуется более эффективная поддержка

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rus.delfi.ee
EST 1
Tšehhi mustlased Brnos
Tšehhi mustlased BrnosFoto: Krister Paris

Эстония является богатым с культурной точки зрения обществом: здесь живет более 200 нацменьшинств, в том числе и цыгане. В прошлом году Министерство культуры при финансировании Европейской Комиссии в качестве первой ласточки запустило проект для поддержки интеграции цыган, прежде всего, молодежи и женщин, сообщает министерство.

Государственная программа развития "Lõimuv Eesti 2020" отмечает, что из языковых и культурных сообществ внимание следует обратить на цыган, усилению контактов которых с остальным обществом следует поддерживать. Малочисленная цыганская община в Эстонии требует дополнительного внимания в области образования, трудовой занятости и социальной сфере, считает советник отдела Министерства культуры по культурному многообразию Малль Саул.

Большинство ныне живущих в Эстонии цыган мигрировали в Эстонии после Второй мировой войны из Латвии (цыгане лотфика) и России ( цыгане халадитка). Из эстонских цыган своим родным языком считают цыганский язык 66%, русский — 16%, эстонский — 10% и другие языки — 8%. Большая часть цыган общается как на цыганском, так и на эстонском и русском языках.

"В этом году Министерство культуры провело среди цыган Эстонии исследование, отражающее социально-экономическую интеграцию, результаты которого будут опубликованы в мае. Создается сайт, на котором будет собрана вся информация о мероприятиях проекта, данные об истории, культуре и языке цыган, рекомендательные информационные материалы, поддерживающие интеграцию цыган, а также интересующая цыган информация и ссылки. На стадии подготовки находится исследование опыта педагогов, работающих с цыганскими детьми. В апреле мы начали проводить курсы, и исходя из стабильного интереса цыганской общины, мы планируем продолжать эту деятельность", — сообщила Саул.

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