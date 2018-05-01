Минкульт: цыганам в Эстонии требуется более эффективная поддержка

Эстония является богатым с культурной точки зрения обществом: здесь живет более 200 нацменьшинств, в том числе и цыгане. В прошлом году Министерство культуры при финансировании Европейской Комиссии в качестве первой ласточки запустило проект для поддержки интеграции цыган, прежде всего, молодежи и женщин, сообщает министерство.

Государственная программа развития "Lõimuv Eesti 2020" отмечает, что из языковых и культурных сообществ внимание следует обратить на цыган, усилению контактов которых с остальным обществом следует поддерживать. Малочисленная цыганская община в Эстонии требует дополнительного внимания в области образования, трудовой занятости и социальной сфере, считает советник отдела Министерства культуры по культурному многообразию Малль Саул.

Большинство ныне живущих в Эстонии цыган мигрировали в Эстонии после Второй мировой войны из Латвии (цыгане лотфика) и России ( цыгане халадитка). Из эстонских цыган своим родным языком считают цыганский язык 66%, русский — 16%, эстонский — 10% и другие языки — 8%. Большая часть цыган общается как на цыганском, так и на эстонском и русском языках.