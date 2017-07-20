Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне тему будущего э-здоровья

20 июля министры здоровья на неофициальной встрече в KultuuriKatel в Таллинне обсудили тему будущего э-здоровья. Министры обменялись мыслями на тему сотрудничества на уровне ЕС в ближайшие годы и обсудили возможные дальнейшие шаги для преодоления барьеров, препятствующих внедрению цифровых инноваций в области здравоохранения на уровне Европейского союза.

Дальнейшее сотрудничество включает в себя формирование совместного подхода к принятию нового законопроекта о защите данных в странах-членах Европейского союза, более широкий трансграничный обмен данными о здоровье и создание общей базы данных, чтобы упростить повторное использование данных для научных исследований и инноваций. Министры поддержали предложение Эстонии о том, что заинтересованные страны-члены могли бы вместе воплотить в жизнь проект э-здоровья.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, который руководил встречей, в обеспечении устойчивости здравоохранения страны-члены сталкиваются со схожими проблемами, и цифровые решения должны поддержать общие цели в области политики здоровья. ”Страны Европы уже многие годы сотрудничают в области э-здоровья и различных цифровых решений. В том числе, например, был достигнут значительный прогресс в области использования электронных рецептов, — сказал Осиновский, — Хотя мы могли бы сделать еще больше, чтобы поддержать более широкое распространение цифровых технологий на благо здоровья людей”.

Цифровая Европа и свободное передвижение данных — одна из приоритетных тем во время председательства Эстонии в Совете ЕС. В результате широкого использования цифровых технологий в секторе здравоохранения возникает большое количество данных, которые можно использовать для анализа больших объемов данных.

”Европа одобряет технологические инновации, но быстрым изменениям сопутствуют опасения об защите и безопасности. — сказал Осиновский, — Наша задача заключается в том, чтобы сократить возникающие в цифровом обществе риски, и вместе найти возможности для безопасного и прозрачного использования данных. Пациенты должны иметь доступ к данным о своем здоровье и право решать, как будут использованы их данные, гарантируя удобство и безопасность данных во всей Европе”.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис представил Комиссии последнюю инициативу в этой области.

”Для формирования мнения Европейской комиссии мы инициируем публичную дискуссию на тему цифрового здоровья, где каждый, кто использует или заинтересован в цифровых решениях, сможет выразить свое мнение. При формировании мнения мы сосредоточимся на трех аспектах, чтобы дать жителям Европы лучшие возможности для принятия решения об использовании данных о собственном здоровье, а также обеспечить устойчивость систем здравоохранения и эффективность затрат, — сказал Андрюкайтис, — Первый шаг будет сфокусирован на безопасном доступе к электронным данным о здоровье и возможности их трансграничного обмена. Второй — инфраструктура для обмена данными. Третий — увеличение свободы принятия решений для продвижения ориентированной на человека системы здравоохранения. Это один из примеров сотрудничества между Комиссией и странами-членами, которые продолжат работу в области цифровизации систем здравоохранения в ЕС”.

По оценкам министров, использование цифровых решений в области здравоохранения следует поддержать посредством финансовых инструментов.

Цифровые инновации в области здравоохранения также поддерживаются за счет большого интереса со стороны организаций э-здоровья. Около сотни европейских организаций, присоединившихся к Ассамблее сотрудничества цифрового здоровья, занимаются разработкой трансграничных соглашений при партнерстве с государственными органами, чтобы ускорить цифровизацию систем здравоохранения во всей Европе.

На встрече министров с презентацией на тему сотрудничества стран-членов ЕС в области э-здоровья выступили др. Клеменс Ауер, др. Эрик Герритсен рассказал о голландском опыте использования цифровых решений в области здоровья и др. Миклос Сцоскса об использовании больших объемов данных для лучшего планирования системы здравоохранения.

Обсуждение будущего э-здоровья продолжится 16-18 октября на конференции на высоком уровне в Таллинне ”Здравоохранение в цифровом обществе. Цифровая эра на службе у нашего здоровья”. (ehealthtallinn2017.ee). На основе выводов из дискуссий планируется составить план для Совета ЕС, который предполагается принять на встрече по вопросам занятости, социальной политики, политик в области здравоохранения и защиты прав потребителей (EPSCO) в декабре этого года в Брюсселе.