Министры юстиции ЕС договорились в Таллинне о будущем правовой э-среды

Во второй день неофициальной встречи министров юстиции и внутренних дел в Таллинне министры юстиции стран ЕС обсудили будущее электронной платформы в области правовой среды, гармонизацию правил потребительской торговли, вопросы ареста и конфискации имущества за границей, а также вопросы хранения данных, сообщает пресс-служба председательства Эстонии в Совете ЕС.

Говоря об электронной платформе в области правовой среды, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, который руководил дискуссией, сказал, что ЕС должен воплотить в жизнь две цели. Во-первых, для поддержки транс-граничного сотрудничества следует объединить цифровые возможности стран-членов, а во-вторых, следует обратить внимание на существующие инструменты электронной платформы, а также на электронный идентитет ИТ-систем и возможность их совмещения.

Министры обсудили, каким образом можно обеспечить устойчивое управление цифровой платформой обмена данными e-CODEX на уровне законодательства ЕС, а также передачу агентству eu-LISA (ИТ-агентство, штаб-квартира которого находится в Таллинне). Также обсуждалось, как повысить приоритет электронной платформы в области правовой среды и составить на следующий период (2019-2023 гг.) стратегию и программу действий на высоком уровне. Министры юстиции Европейского союза выразили поддержку дальнейшему развитию электронной правовой среды, чтобы сделать существующие правовые решения легкодоступными в электронном виде.

В рамках темы ареста и конфискации имущества заграницей обсуждался вопрос, следует ли для повышения эффективности выбрать форму постановления или директивы, которая бы оставила больше возможностей для гибкости всем странам-членам ЕС. ”Поскольку сейчас процедура ареста или конфискации криминального имущества заграницей или крайне сложная или отнимает много времени, то в Европе широко не применяется. Эстония ждет мнений, в какой правовой форме законопроект конфискации незаконного имущества заграницей был бы более эффективен, — сказал Рейнсалу. — Министры провели очень содержательный обмен мнениями. Мы проработаем эти точки зрения и взвесим их при переговорах”.

В рамках дискуссии на тему он-лайн и другой удаленной торговли Урмас Рейнсалу сказал, что поскольку министры юстиции достигли согласия по поводу законопроекта о торговле цифровым содержанием, Эстония откроет дебаты о некоторых ключевых вопросах в области законопроекта о торговле товарами.

”Законопроект регулирует продажу товаров для потребителей в он-лайн среде. Я хотел получить от министров мнения, должны ли мы по возможности ходатайствовать об обобщенных правилах для продажи как в Интернете, так и в обычном магазине”, — сказал Рейнсалу. Кроме этого, министры выразили мнение о том, как привести эти правила в соответствие с цифровой эпохой, особенно в связи со смарт-товарами и товарами с цифровым содержанием.

”В целом министры были единодушны, что в Интернете и вне его правила должны быть едины. Все-таки остается большое количество вопросов, и для их решения нужно проделать большое количество работы, но вместе с тем мы сегодня получили необходимый общий курс”, — сказал министр Рейнсалу.

На общей встрече министров юстиции и внутренних дел обсуждался вопрос хранения данных телекоммуникационной связи. Министры обменялись мнениями, как сохранять данные связи, которые являются важным элементом в предотвращении и в расследовании преступлений.

”Здесь важно, что мы говорим не о содержании сообщений, а о мета-данных. Такая информация является важным инструментом в борьбе с терроризмом и другими тяжкими преступлениями, например при помощи этих данных можно найти связи между возможными преступниками или определить местонахождение жертв преступлений”, — говорит Рейнсалу.

”Эстония всегда придерживалась мнения, что в борьбе с тяжкими преступлениями хранение данных играет весомую роль. Во время своего председательства Эстония продолжит работу Мальты, а также будет искать возможности, как можно действовать в сегодняшней неопределенной правой ситуации”,- сказал министр Рейнсалу.