Министры вспоминают первое место работы: окучивание свеклы и капусты, ловля мух, стройка...

На этой неделе общественность всколыхнуло решение Трудовой инспекции о запрете заниматься продажей газет детям, не достигшим 12-летнего возраста. В связи с этим Delfi поинтересовался у министров, какая была их первая работа.

Министр окружающей среды Марко Померанц впервые проработал все лето, будучи пятиклассником. Будущий министр убирал парк мызы Эйманн, а также помогал распиливать и складывать дрова и сено. ”Наверное, оттуда все эта тема с природой и началась, — говорит он. После седьмого класса Померанц стал подрабатывать на стройке. ”Тут нет ничего удивительного!” — уверен министр.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт впервые пошел трудиться официально в 16-летнем возрасте учеником автослесаря. ”Эта была утомительная, но увлекательная работа”, — вспоминает Анвельт.

Министр социальной защиты Кайа Ива говорит, что в связи с ее проживанием в деревне сельскохозяйственные и животноводческие работы летом были для нее делом обычным. Первые официальные карманные деньги она заработала в 8-летнем возрасте, окучивая и прореживая свеклу на колхозном поле. ”Более серьезная работа была после 7 класса в столовой колхоза, где я чистила картошку, мыла посуду, ходила за продуктами в ближайший магазин, а вечером драила полы”, — рассказывает министр.

Министр сельской жизни Тармо Тамм получил первый опыт работы в 8-9 лет на капустном поле. ”По утрам мы стояли у этого капустного поля в ряд как воробьи и ждали, когда можно будет приступить к работе. Мы должны были сажать капусту, поливать и окучивать. Для меня важно, что первый рабочий опыт приобретается еще в детском возрасте, потому что это закладывает привычку к работе на всю жизнь”, — выражает уверенность Тамм.

Первой работой министра финансов Тоомаса Тынисте стала ловля мух в деревне у бабушки. Мальчику было на тот момент 5-6 лет. ”За одну муху бабушка давала 1 копейку. Мы с братом вошли в азарт, и, мне кажется, отловили на улице всех мух”, — вспоминает Тынисте.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало с теплотой отзывается о своей первой работе в цеху Värska Vesi, где она перекладывала бутылки с ленты в ящики. На вырученные деньги она во время экскурсии в Петербург купила красивые синие резиновые сапоги. ”А вот окучивать свеклу мне не очень понравилось. Трудная работа, но маленькая зарплата”.

Министр образования и науки Майлис Репс говорит, что свой первый опыт получила, как и многие другие, выполняя работу в своем саду и доме. ”Вне дома я получила первый рабочий опыт в 10 лет, участвуя в лагере в Пылвамаа”, — рассказывает она. Кроме того, Репс трудилась в садоводческом хозяйстве, на заводах Leibur и Kalev. ”Это дало мне очень много нового опыта и придало уверенности в себе и принесло удовлетворенность своими достижениями. Я высоко ценю этот опыт, так как каждая работа дала мне что-то необходимое для жизни”, — резюмирует министр.

Первым местом работы министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон стало также свекольное поле в ученическом отряде. ”Мне тогда было 12 лет, и зарплата была сдельная. Чем больше сделал, тем больше получил. Это была для ребенка довольно мотивированная система, поскольку с каждым шагом ты знал, что растет и твоя зарплата”, — говорит Симсон.

Министр юстиции Урас Рейнсалу по договоренности с бабушкой заработал свои первые 10 рублей, прочитав книгу, когда перед школой только осваивал чтение. ”Если говорить о настоящей зарплате, то, будучи школьниками, мы собирали на колхозном поле камни. Вечером сразу получали по паре рублей”.