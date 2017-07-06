Министры внутренних дел ЕС договорились о еще более решительном подходе к решению вопроса миграции

6 июля 2017 года в Таллинне на неформальной встрече министров внутренних дел обсуждался вопрос миграции и перекрестного использования баз данных, а также был поднят вопрос о сотрудничестве Европейского союза и Украины, говорится в пресс-релизе.

Одна из самых актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, касалась увеличения количества беженцев в Италии в этом году. В текущем году в порты Италии прибыло на одну пятую беженцев больше, чем за тот же период в прошлом году. Министры внутренних дел всех стран-членов ЕС повторили предыдущие заключения о том, что для решения сложившейся ситуации и поддержки стран-членов ЕС следует быстро действовать и лучше координировать свои действия.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт, который руководил встречей, подчеркнул, что Европа помогает и должна помогать тем, кому требуется защита, но на сегодняшний день поток миграции вышел из этих рамок. ”Конечно, мы должны помочь Италии выйти из кризиса и все страны должны сделать для этого усилие. Мы должны ввести очень четкую политику в области возвращения мигрантов в родную страну и заниматься решением причин возникновения миграционного кризиса в местах их возникновения, или другими словами, в родных странах беженцев”, — говорит Анвельт.

Эстония еще раз подтвердила, что в качестве председателя продолжит обсуждение реформы политики системы убежищ, важно подумать о будущем и найти решения, которые будут работать и сегодня, и через десять лет. Министр внутренних дел Анвельт признал, что на эту тему нужно провести еще много основательных встреч.

Поскольку одним из ключевых вопросов в области сокращения потока миграции является возвращение людей в родную страну, то министры внутренних дел сосредоточились на том, что необходимо сделать внутри Европейского союза. Общее мнение — время на получение отрицательного ответа о предоставлении убежища и отправкой в родную страну следует сократить.

Одна из важнейших тем во время председательства Эстонии в Совете ЕС — перекрестное использование баз данных, поскольку тема потребности в быстром обмене свежей информацией появляется во время всех обсуждениях тем. Например, министры внутренних дел вместе с министрами юстиции обсудили возможности более эффективного использования данных из регистра наказаний, а также какие технические новшества стоит использовать для защиты данных.

Андрес Анвельт отметил, что быстрый обмен данных между десятком различных баз Европейского союза имеет важнейшее значение для внутренней безопасности и безопасности внешней границы. ”Европейский союз должен вернуться к своим корням, но таким способом, который будет соответствовать потребностям 21-го века”, — сказал он.

Перекрестное использование трансграничных баз данных должно вступить в силу уже в 2020 году, поэтому цель Эстонии — закрыть эту тему во время своего председательства.

Поскольку безопасность Эстонии зависит от ситуации с соседями, то Эстония подняла для обсуждения тему сотрудничества с Украиной в области предотвращения организованной преступности и контрабандной торговли огнестрельным оружием, а также конфликта в Восточной Украине. У Европейского союза уже существует печальный опыт сотрудничества с Западными Балканами, когда годы спустя после конфликта союз страдал от контрабанды оружием. Поэтому министры внутренних дел уверены, что обсуждение этого вопроса должно продолжиться, чтобы вместо борьбы с последствиями сотрудничать в области предотвращения.