Министры стран ЕС обсудят в Таллинне темы труда, здравоохранения и социальной сферы

Со среды по пятницу в помещениях Kultuurikatel пройдет неформальная встреча министров труда, социальных дел, семей, гендерного равноправия и здравоохранения.

В течение трех дней министры обсудят сочетание работы и семейной жизни, снижение урона от алкоголя, а также цифровые решения в сфере здравоохранения, сообщила Госканцелярия.

19-20 июля министры труда, социальных дел, семей и гендерного равноправия обсудят темы сочетания работы и семейной жизни, а также более равномерного распределения нагрузки по уходу между мужчинами и женщинами.

Европа сталкивается со старением населения и сокращением числа жителей, одним из последствий чего становится нехватка рабочей силы. Люди трудоспособного возраста одновременно являются теми, на чьи плечи как правило ложится нагрузка по уходу как за детьми, так и за пожилыми или за близкими с недугом. Поэтому особенно важно найти решения для успешного сочетания работы и семейной и частной жизни. Один из ключевых вопросов: как способствовать более равномерному распределению нагрузки между мужчинами и женщинами, тогда как в среднем по ЕС в 19,2% случаев женщины не активны на рынке труда именно из-за домашних забот, у мужчин этот показатель составляет 1,9%. Также следует считаться с изменившимися форматами работы и семьи.

Встречей будут руководить министр здоровья и труда Евгений Осиновский и министр социальной защиты Кайа Ива.

20-21 июля пройдет неформальная встреча министров здоровья, которая будет посвящена свободному движению данных о здоровье и алкогольной политике. Цифровая Европа и свободное передвижение данных – один из приоритетов председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Широкое и безопасное использование данных о здоровье вкупе с новыми технологиями пойдет на пользу как здоровью людей, так и стабильности систем здравоохранения. Доступ к данным важен и в контексте научной работы и инновации.

Министры обсудят, как люди могут безопасно и удобно контролировать и управлять данными о здоровье. Также будут обсуждаться направления сотрудничества на уровне ЕС на следующие годы и соответствующие мероприятия, которые помогут создать в странах-членах ЕС более благоприятные условия для разработки и применения новых цифровых решений.

В ходе встрече министров здоровья также будут обсуждаться последние события и планы на будущее в сфере алкогольной политики как на уровне стран, так и на уровне Европейского союза. Особое внимание будет уделено трансграничным аспектам. Цель встречи – определить основные проблемные места, с которыми страны сталкиваются в ЕС при реализации национальной политики в области алкоголя. Прежде всего это касается трансграничной рекламы, в том числе в цифровых медиа, трансграничной торговли и маркировки алкогольных напитков.

Встречей будет руководить министр здоровья и труда Евгений Осиновский.