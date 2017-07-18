Министры стран ЕС обсудили свободное передвижение данных на общем европейском рынке

Сегодня в Таллинне министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон обсудила с министрами конкуренции и инфотехнологий стран ЕС, как следует использовать потенциал единого европейского рынка при помощи свободного обмена данными, говорится в пресс-релизе.

”Хорошие цифровые решения, которые мы ежедневно используем дома, например, общаясь с государственными учреждениями, должны быть доступны и в других государствах. Я призвала своих коллег подумать о том, как мы вместе могли бы улучшить опыт их использования на внутреннем рынке как для граждан, так и для предприятий”, — сказала Симсон.

Свободное передвижение данных между различными государственными учреждениями означало бы, например, и то, что архитектор из Эстонии не должен будет предоставлять дополнительные документы, их перевод и ходатайствовать о разрешении на ведение бизнеса, если он будет проектировать здание в другой стране ЕС. Если данные были представлены и проверены соответствующими официальными учреждениями один раз Эстонии, то они будут беспрепятственно перемещаться между соответствующими учреждениями в других странах ЕС, можно будет сразу определить — какие права и полномочия есть у каждого конкретного человека.

”Осуществление транс-граничных услуг окажет позитивное влияние на всю экономику в целом. Это будет способствовать созданию предприятий, их выходу на рынки других стран, созданию рабочих мест, даст потребителям больше возможностей для выбора, что означает более выгодную цену”, — пояснила Симсон.

Основная цель встречи министров в Таллинне заключалась в том, чтобы выявить препятствия, которые ограничивают свободный поток данных, а также найти возможности для дальнейшего развития. По оценке министра экономики, эффективный и безопасный обмен данными остается большим вызовом для многих стран-членов ЕС.

Во время своего председательства Эстония хочет как можно дальше продвинуться в переговорах с другими странами-членами ЕС на тему законопроекта в области поддерживающих э-карту услуг и единых ”цифровых ворот”.