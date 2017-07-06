Министры стран ЕС на встрече в Таллинне обсудили ситуацию с миграцией в Средиземном море

В четверг, 6 июля, министры внутренних дел стран Европейского союза под руководством министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, Европейской комиссии и Европейского парламента при участии присоединившихся в Шенгенским соглашениям стран обсудили ситуацию с миграцией в центральной части Средиземного моря, сообщается в пресс-релизе.

На прошлой неделе, 30 июня, министр внутренних дел Италии Марко Миннити направил председателю Совета министров, министру внутренних дел Эстонии и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Димитрису Аврамопоулосу письмо, в котором сообщил о том, что положение в Италии в ближайшее время не станет более устойчивым. 2 июля в Париже состоялась встреча министров внутренних дел Франции, Германии и Италии с еврокомиссаром с целью обсуждения сделанных Италией предложений.

В Таллинне министры внутренних дел признали, что ситуация в центральной части Средиземного моря и появляющееся из-за нее давление на Италию является поводом беспокойства для всех стран-членов ЕС. В соответствии с заключениями Европейского совета 22-23 июня министры подтвердили, что намерены быстро предпринять действия по отношению к Мальтийской декларации, рамочного партнерства и Валеттского плана действий для более эффективной координации целей и более быстрого их достижения. Министры внутренних дел признали, что необходимо осуществить дополнительные шаги для поиска равновесия между солидарностью и ответственностью, а также для поддержания находящихся под давлением стран-членов ЕС.

Министры внутренних дел приняли к сведению программу действий, представленную Европейской комиссии 4 июля 2017 года, содержащую методы, которые комиссия, верховный представитель ЕС Фередерика Могерини, Италия и другие страны-члены ЕС могут незамедлительно использовать.

Кроме этого, министры внутренних дел достигли соглашения об общей позиции по поводу комплексной политики в области миграции и использования всех имеющихся ресурсов. В частности, необходимости совместных усилий по ускорению реализации приоритетных методов сокращения давления потока миграции в центральной части Средиземного моря, а также по оказанию Италии большей поддержки:

- улучшить сотрудничество с третьими странами. Прежде всего: усилить береговую охрану Ливии; повысить добровольное возвращение из Ливии и Нигерии в родные страны; ускорить переселение из районов конфликта; дополнительно сотрудничать с Нигерией и Мали, чтобы препятствовать незаконному движению мигрантов в направлении Ливии, а также усилить пограничный контроль внешних границ Ливии (прежде всего, с южной стороны); выделить достаточное финансирование для фонда Северной Африки, в том числе и от стран-членов ЕС, чтобы обеспечить устойчивость в 2018 году и в будущем.

- лучше координировать морские операции в спасении жизней и в борьбе с контрабандой. Министры одобрили инициативу итальянских властей обеспечить корабли неправительственных организаций, участвующих в морских поисково-спасательных операциях, оформленными в виде кодекса четкими правилами, в который при первой возможности Италия внесет последние штрихи. Это следует сделать при партнерстве с Европейской комиссией, а также в диалоге со всеми важными сторонами, в том числе с самими НПО. Кроме этого, важно улучшить совместную работу между итальянскими морскими спасательными службами и координационными центрами с соседними центрами, если они основаны, а также другие виды оперативного сотрудничества с целью обеспечения своевременного и эффективного вмешательства, в том числе и на суше; по-прежнему, призывать партнеров в Северной Африке, прежде всего, Тунис, Ливию и Египет, официально зафиксировать поисково-спасательные области и основать морские спасательные и координационные центры.

- достичь лучших результатов при возвращении незаконных мигрантов. Важно быстро заключить эффективные и практические соглашения о реадмиссии с третьими странами, используя для этого все возможные способы влияния и стимулы, в том числе визовую политику. Новый мандат Европейского департамента береговой и погранохраны — прежде всего в области реадмиссии — следует применить в полном объеме при поддержке стран-членов. Важно продолжить ликвидацию всех помех на пути беспрепятственного и эффективного возвращения мигрантов на родину в контексте пожеланий Европейской комиссии, которые прозвучали в марте 2017 года.

- Также министры внутренних дел подтвердили свою полную поддержку Италии в эффективной реализации миграционной политики, за счет сокращения, так называемых, факторов притяжения, обеспечения полной идентификации личностей мигрантов, регистрации и снятия отпечатков пальцев; обеспечения быстрого выявления лиц, нуждающихся в защите, а также быстрой отправки на родину лиц, не нуждающихся в защите. Также министры взяли на себя обязательство совершить необходимые шаги для перемещения людей, отвечающих всем требованиям, из Италии.

- В рамках комплексного подхода к управлению миграцией, ключевым элементом которой является устойчивое сокращение нелегальной миграции, министры подчеркнули необходимость продолжения работы с законодательными предложениями по реформированию Общей европейской системы убежищ с целью обеспечения всеобъемлющей политики в области миграции и принятию устойчивых долгосрочных решений.

Министры были проинформированы о том, что готовится конференция министров на тему центральной части Средиземного моря, которая пройдет 24 июля в Тунисе, которая станет важной возможностью в области усиления сотрудничества с нашими Северо-Африканскими партнерами. Кроме того, министры были проинформированы о встрече Европейского агентства прибрежной и погранохраны, которая пройдет на следующей неделе для обсуждения операции ”Тритон”.