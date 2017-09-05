Министры сельского хозяйства стран ЕС обсудят готовность к кризисным ситуациям

Сегодня, 5 сентября, в KultuuriKatel в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС встретятся министры сельского хозяйства и рыболовства стран Евросоюза, чтобы обсудить, какие методы могут быть эффективны при управлении рисками в области политики сельского хозяйства после 2020 года, сказано в пресс-релизе.

В последние годы на сельскохозяйственных рынках преобладала нестабильная ситуация, которая повлекла за собой структурные изменения. ”Поскольку новая сельскохозяйственная политика Европейского союза находится в стадии разработки, то именно сегодня необходимо говорить о том, как помочь фермерам лучше подготовиться к кризисным ситуациям”, — сказал министр сельской жизни Тармо Тамм перед встречей.

Во второй половине встречи министров будет обсуждаться тема зараженных фипронилом яиц, которая сейчас актуальна во многих странах-членах ЕС. „Здоровье жителей Европейского союза очень важно для нас. Мы серьезно относимся к этой проблеме и поэтому пригласили на сегодняшнюю встречу Европейского комиссара по вопросам здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса, который представит обзор сложившейся ситуации”, — сказал Тамм.

Встречей будет руководить министр сельской жизни Тармо Тамм.