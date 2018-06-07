07.06.2018, 08:50

Министры образования и науки стран Балтии подпишут договор об автоматическом признании высшего образования

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rus.delfi.ee
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Министры образования и науки стран Балтии подпишут договор об автоматическом признании высшего образования
Mailis RepsFoto: Priit Simson

Сегодня и завтра министр Майлис Репс участвует в ежегодной встрече министров образования и науки стран Балтии, которая на этот раз проходит в Вильнюсе. Вместе с коллегами из Латвии и Литвы она подпишет договор трех стран об автоматическом академическом признании квалификаций высшего образования, сообщает Министерство образования и науки.

По словам Майлис Репс, этот договор является хорошим примером успешного сотрудничества Балтийских государств. ”Подписание такого договора — один из крупнейших успехов, достигнутых в сотрудничестве Балтийских стран в сфере образования за последнее время. Это поспособствует как академической мобильности, так и движению рабочей силы, а также упростит делопроизводство, — сказала Репс. — Этот договор — наш вклад в реализацию плана по созданию общеевропейского образовательного пространства, таким образом мы хотим расширить сотрудничество в регионе в сфере высшего образования”.

На открывающем пленарном заседании, которое состоится после обеда, каждое из государств представит обзор последних достижений в обучении преподавателей и разработках учебных программ. Также в рабочих группах обсудят вопросы компетенции учителей и эффективные методики преподавания, а также учебные программы как средство преподавания на основе компетенций.

В пятницу рабочие группы подведут итог обсуждений первого дня, это станет введением для дискуссий за круглым столом на темы возможностей для обеспечения качества образования во времена быстрых перемен. После обеда министры образования и науки стран Балтии подпишут договор об автоматическом академическом признании квалификаций высшего образования.

Подобные встречи проходят ежегодно в одном из Балтийских государств — в прошлом году министры встретились в Латвии, в следующем — в Эстонии. Цель встречи заключается в обмене опытом и лучшими практиками в сферах, имеющих большое значение для всех стран Балтии. В связи со столетним юбилеем стран Балтии во встрече также примут участие министры образования и науки Северных стран.

ТОП

Помимо министра Майлис Репс, в эстонскую делегацию входят также чиновники из отдела Европейского союза и международного сотрудничества, отделов общего и высшего образования, а также представители ЦУ Innove.

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