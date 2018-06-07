Министры образования и науки стран Балтии подпишут договор об автоматическом признании высшего образования

Сегодня и завтра министр Майлис Репс участвует в ежегодной встрече министров образования и науки стран Балтии, которая на этот раз проходит в Вильнюсе. Вместе с коллегами из Латвии и Литвы она подпишет договор трех стран об автоматическом академическом признании квалификаций высшего образования, сообщает Министерство образования и науки.

По словам Майлис Репс, этот договор является хорошим примером успешного сотрудничества Балтийских государств. ”Подписание такого договора — один из крупнейших успехов, достигнутых в сотрудничестве Балтийских стран в сфере образования за последнее время. Это поспособствует как академической мобильности, так и движению рабочей силы, а также упростит делопроизводство, — сказала Репс. — Этот договор — наш вклад в реализацию плана по созданию общеевропейского образовательного пространства, таким образом мы хотим расширить сотрудничество в регионе в сфере высшего образования”.

На открывающем пленарном заседании, которое состоится после обеда, каждое из государств представит обзор последних достижений в обучении преподавателей и разработках учебных программ. Также в рабочих группах обсудят вопросы компетенции учителей и эффективные методики преподавания, а также учебные программы как средство преподавания на основе компетенций.