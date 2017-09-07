Министры обороны стран ЕС готовились к принятию решений в условиях кибератаки

В рамках проведенных в Таллинне стратегических киберучений EU CYBRID 2017 во время председательства Эстонии в Совете ЕС министры обороны стран Евросоюза проиграли сценарий, в результате которого решение технических кибервопросов привело участников к необходимости принимать стратегические решения, говорится в пресс-релизе.

Основной целью сосредоточенных на управлении кризисной ситуацией и стратегической коммуникацией учений между странами-членами ЕС стала практика поведения в ситуации кибератаки на военные структуры Европейского союза. Основная цель участников заключалась в том, чтобы достигнуть единого направления политических решений, которые должен предпринять Евросоюз в подобной ситуации.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, учения показали, что различные технические проблемы могут быстро превратиться в вопросы, которые требуют политического руководства.

”Виртуальный мир и киберугрозы не имеют границ ни между государствами, ни между организациями. Поэтому важно, чтобы такие общие учения происходили как между странами ЕС, так НАТО. Мы должны обмениваться информацией и обладать общим пониманием, чтобы обеспечить лучшую готовность при решении кибер-угроз”, — сказал Луйк.

В ходе учений, которые продолжались два часа, министрам была представлена информация о различных атаках, вследствие которых часть военных структур ЕС перестала работать и министры должны были принять решения, как реагировать на сообщения. Учениями руководил канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов.

Подготовке EU CYBRID 2017 способствовали институты Европейского союза, а также агентства — Европейская служба внешних действий (EEAS), Европейское агентство по сетевой информационной безопасности (ENISA) и Европейское оборонное агентство (EDA). За техническое проведение учений отвечало предприятие эстонской кибербезопасности BHC Laboratory.

Тема второй рабочей сессии министров обороны — проблемы безопасности в соседствующих с Европой странах, в первую очередь в странах Африканского рога и Сахеля. На общем обеде министров обороны и министров иностранных дел будет обсуждаться тема воплощения в жизнь инициатив в области обороны.