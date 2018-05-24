Министры обороны стран Балтии: ожидаем от саммита НАТО укрепления коллективной обороны

Министры обороны стран Балтии на встрече в Клайпеде (Литва) в течение вчерашнего и сегодняшнего дня обсудили намеченный на июль саммит НАТО, сотрудничество в сфере обороны с США, оборонные инициативы Европейского Союза, и подписали совместное коммюнике встречи.

„Мы ждем от саммита НАТО ясного подтверждения того, что укрепление позиции альянса, направленной на устрашение и оборону будет продолжено”, — заявил министр обороны Юри Луйк. „Также министры обороны стран Балтии считают важным, чтобы НАТО обладала потенциалом быстрой переброски достаточного количества войск, а союзники продемонстрировали на саммите готовность к проведению крупномасштабных учений по переброске войск также в нашем регионе”, — добавил Луйк.

Относительно европейского оборонного сотрудничества министры согласились, что в предстоящем бюджетном периоде Европейского Союза следует учесть также новые приоритеты, такие как оборонное сотрудничество, и что во время обсуждения следующего бюджета министры обороны должны сделать все необходимое для того, чтобы их услышали.

Также было подтверждено трансатлантическое единство и важность тесного сотрудничества в области безопасности и обороны с Соединенным Королевством после брексита.