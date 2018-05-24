24.05.2018, 21:20

Министры обороны стран Балтии: ожидаем от саммита НАТО укрепления коллективной обороны

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rus.delfi.ee
EST
Министры обороны стран Балтии: ожидаем от саммита НАТО укрепления коллективной обороны
Kaitseministeerium

Министры обороны стран Балтии на встрече в Клайпеде (Литва) в течение вчерашнего и сегодняшнего дня обсудили намеченный на июль саммит НАТО, сотрудничество в сфере обороны с США, оборонные инициативы Европейского Союза, и подписали совместное коммюнике встречи.

„Мы ждем от саммита НАТО ясного подтверждения того, что укрепление позиции альянса, направленной на устрашение и оборону будет продолжено”, — заявил министр обороны Юри Луйк. „Также министры обороны стран Балтии считают важным, чтобы НАТО обладала потенциалом быстрой переброски достаточного количества войск, а союзники продемонстрировали на саммите готовность к проведению крупномасштабных учений по переброске войск также в нашем регионе”, — добавил Луйк.

Относительно европейского оборонного сотрудничества министры согласились, что в предстоящем бюджетном периоде Европейского Союза следует учесть также новые приоритеты, такие как оборонное сотрудничество, и что во время обсуждения следующего бюджета министры обороны должны сделать все необходимое для того, чтобы их услышали.

Также было подтверждено трансатлантическое единство и важность тесного сотрудничества в области безопасности и обороны с Соединенным Королевством после брексита.

Во время обсуждения министр обороны Эстонии Юри Луйк, министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис наряду с темами международной безопасности затронули также темы региональной безопасности; кроме того, министры посетили штаб-квартиру Военно-морских сил Литвы, чтобы получить обзор развития осведомленности о региональной ситуации на море и ознакомиться с литовским Центром морских операций.

В 2018 году Литва является ведущей страной в деле оборонного сотрудничества стран Балтии; министры обороны стран Балтии встречаются регулярно, два раза в год. В будущем году ведущей страной балтийского оборонного сотрудничества станет Эстония.

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Страны Балтии связывают между собой совместные проекты в сфере обороны, такие как Балтийский оборонный колледж в Тарту, сеть радаров наблюдения за воздушным пространством BALTNET, совместная сеть сотрудничества между сухопутными войсками BALTBAT и прочие проекты сотрудничества. С учетом нынешней среды безопасности укрепилось как сотрудничество стран Балтии, ориентированное на НАТО, так и практический обмен информацией между вооруженными силами.

В последние годы в сфере оборонного сотрудничества между тремя странами возросла также важность совместных учений, среди которых можно выделить такие учения SIIL, Baltic Host, Ramstein Alloy, Sabre Strike, BALTOPS, а также текущие учения ВМС Open Spirit.

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