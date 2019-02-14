Министры обороны подписали основополагающий документ создания штаба Северной дивизии НАТО

Сегодня министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании по вопросу формирования Штаба Северной дивизии НАТО, служащее основой для работы нового международного штаба, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Международный штаб Северной дивизии (Headquarters Multinational Division North, HQ MND N) станет частью военной структуры НАТО и свяжет военные части и подразделения нашего региона с высшей структурой управления альянса.
Главной задачей Северной дивизии станет управление военными операциями в своей области ответственности. С этой целью штаб приступит к планированию и руководству военными операциями, планированию и интегрированию деятельности приданных для усиления региона частей и подразделений НАТО, а также к организации на уровне штабов обучения в соответствии с государственными и натовскими планами обороны.
На церемонии подписания министр обороны Луйк отметил быстрое и слаженное сотрудничество оборонных структур трех стран по формированию Северной дивизии.
"Благодаря формированию Северной дивизии мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион. Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии”, — заявил министр обороны Луйк.
Государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, в Адажи (Латвия) и в Каруп (Дания). От Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.
Штаб Северной дивизии откроется 8 марта в Латвии, — в Адажи; первичной оперативной готовности штаб достигнет в первом полугодии 2019 года; полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.
Кроме государств-учредителей, к деятельности Северной дивизии будут привлекаться также вооруженные подразделения других союзников, и, прежде всего, стран, обеспечивающих военное присутствие союзнических подразделений в нашем регионе. После того, как штаб приступит к работе, мы ожидаем подключения к ней также и региональных партнеров.