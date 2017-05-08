Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы встретятся с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил новостной портал ERR, отметив, что речь идет о первом визите министра обороны США в регион Балтийского моря.

На встрече планируется обсудить военное сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе, пишет rus.err.ee.

"Визит Джеймса Мэттиса показывает, что у нас есть союзники, и что оборонное сотрудничество США с Эстонией, Латвией и Литвой является прочным", — сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

После рабочего обеда министры посетят военную базу Пабрадес, где пройдет встреча с представителями вооруженных сил США и Литвы, а также с развернутой в Литве батальонной тактической группой НАТО.