08.05.2017, 22:00

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы встретятся с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом

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rus.delfi.ee
EST
James Mattis
James MattisFoto: Yuri Gripas, REUTERS

Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил новостной портал ERR, отметив, что речь идет о первом визите министра обороны США в регион Балтийского моря.

На встрече планируется обсудить военное сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе, пишет rus.err.ee.

"Визит Джеймса Мэттиса показывает, что у нас есть союзники, и что оборонное сотрудничество США с Эстонией, Латвией и Литвой является прочным", — сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

После рабочего обеда министры посетят военную базу Пабрадес, где пройдет встреча с представителями вооруженных сил США и Литвы, а также с развернутой в Литве батальонной тактической группой НАТО.

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