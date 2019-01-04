Министры обороны Эстонии и Финляндии почтили в Куусалу память павших в Освободительной войне

По словам министра обороны Юри Луйка, в Освободительной войне большое воодушевление и силу духа показали школьники, учителя и студенты, уход которых на войну зачастую полным составом вдохновлял и других взяться за оружие.

„Также давала надежду и оказывала поддержку, имевшую решающее значение, быстрая реакция наших союзников. Присоединение финских добровольцев, а также военное вмешательство военно-морских сил Великобритании существенно подняло дух эстонского народного ополчения”, — сказал Луйк.

Поминальную службу в Куусалуской церкви провел архиепископ Урмас Вийльма. С речами выступили министр обороны Юри Луйк и министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё.