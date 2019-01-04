Министры обороны Эстонии и Финляндии почтили в Куусалу память павших в Освободительной войне

Министры обороны Эстонии и Финляндии почтили вчера в Куусалу память павших в решающих сражениях Освободительной войны, имевших место сто лет назад. Министры возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне, установленному на Куусалуском кладбище, а также открыли могильный камень финскому добровольцу Аукусти Туоминену, сообщает Министерство обороны.
По словам министра обороны Юри Луйка, в Освободительной войне большое воодушевление и силу духа показали школьники, учителя и студенты, уход которых на войну зачастую полным составом вдохновлял и других взяться за оружие.
„Также давала надежду и оказывала поддержку, имевшую решающее значение, быстрая реакция наших союзников. Присоединение финских добровольцев, а также военное вмешательство военно-морских сил Великобритании существенно подняло дух эстонского народного ополчения”, — сказал Луйк.
Поминальную службу в Куусалуской церкви провел архиепископ Урмас Вийльма. С речами выступили министр обороны Юри Луйк и министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё.
Освободительная война началась 28 ноября 1918 года, когда Вооруженные силы Советской России форсировали реку Нарова и к началу 1919 года захватили значительную часть территории Эстонии. Находившаяся на стадии формирования армия Эстонии при поддержке добровольцев Финляндии и ряда других стран сумела остановить наступление противника и отбросить его назад.
Вчера, 100 лет назад начались переломные сражения Освободительной войны. Аукусти Туоминен был одним из первых финских добровольцев, прибывших в Эстонию в декабре 1918 года, чтобы принять участие в Освободительной войне.
В 1923 году Туоминен был награжден посмертно эстонским Крестом Свободы II степени 3 класса за личное мужество, проявленное в Освободительной войне.