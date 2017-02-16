Министры о конференции PISA: развитие общих навыков приобретает все большее значение

В меняющемся мире все большее значение приобретают общие навыки — умение работать в команде, общаться, аналитически мыслить, разрешать проблемы — отметили министры Эстонии, Швеции и Литвы на завершившейся вчера конференции, посвященной исследованию PISA и его влиянию на формирование политики и развитие образовательной работы в странах Балтийского моря.

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс пояснила, что наибольшая ценность результатов исследования PISA заключается во взаимном обучении и обмене опытом. ”Эти механизмы действуют и в более широком аспекте в отношении всех исследований OECD, которые позволяют государствам оценить себя и проанализировать свои результаты на фоне других. Исследование OECD, охватывая большое число государств, предоставляет хорошую возможность как учёным, так и практикам сравнить данные образовательной сферы своей страны с другими, а также позволяет выявить свои сильные и слабые стороны”, — сказала Майлис Репс.

Читать еще

Министры сочли, что результаты тестов исследования PISA во всех странах положительно повлияли на дебаты о развитии системы образования. Также эти результаты стали своеобразным зеркалом для политических деятелей — они отражают то, чего можно достичь, развивая систему образования, и что можно улучшить, формируя образовательную политику на базе знаний.

В двухдневной конференции приняли участие министры образовательной сферы трёх стран. В качестве главных ораторов выступили руководитель директората образования и навыков OECD Андреас Шляйхер, Деннис Ширли из Бостонского колледжа (США), а также специалисты в области образования из Европейской комиссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Дании и Грузии, которые получили возможность обменяться опытом и ознакомиться с основным образованием высшего европейского уровня в ходе посещения школ Эстонии.