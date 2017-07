Министры науки: мы хотели бы, чтобы люди гордились европейской наукой и инновациями

Министры науки стран ЕС обсудили сегодня, 25 июля, в Таллинне, как увеличить влияние и ценность инноваций. Министры подтвердили, что инвестиции в научные исследования и инновации являются предпосылкой для конкурентоспособности, также они подчеркнули, что влияние науки зависит, прежде всего, от образованных и компетентных людей, сказано в пресс-релизе.

Министр образования и науки Майлис Репс, которая руководила встречей, сказала, что обсуждая будущее науки и инноваций, следует говорить и о бюджете, который отражает политические приоритеты. ”Если мы хотим быть конкурентоспособными в мире, то нельзя продолжать прежним образом. Бюджет в области науки и инноваций в Европе должен вырасти, для достижения этого нам нужно показать людям, предприятиям и своим коллегам в процессе переговоров позитивное влияние науки на экономику и общество”, — сказала министр Репс.

Руководитель экспертной группы на высшем уровне, изучающей будущее политики в области науки, Паскаль Лами представил доклад, составленный на основе рапорта о необходимых шагах для увеличения влияния науки. Президент Финской академии, профессор Хеикки Маннила рассказал об оценке влияния на государственном уровне. Обсуждение министров сосредоточилось на вопросе, как достичь роста инвестиций в науку и как следует изменить следующий период научной программы, чтобы обеспечить большее влияние.

По словам еврокомиссара по вопросам науки Карлоса Моедаса, настало время сделать европейскую науку и инновации более вдохновляющими и близкими к людям. ”Мы сосредоточились на процессах исследования и инноваций, хотя должны обращать больше внимания на людей — инноваторов. Мы должны заинтересовать людей чувством миссии, которую они понимают, с которой они себя ассоциируют и которой гордятся”, — сказал он.

Влияние и ценность науки станет основной темой научной конференции „European Research Excellence — Impact and Value for Society”, которая пройдет во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза 12 октября в Таллинне. На конференции будет представлен призыв Таллинна осуществить шаги по объединению ключевых отраслевых заинтересованных групп для увеличения влияния науки и ее ценности для общества.

Одна из основных целей в области науки во время председательства Эстонии — к концу года достичь соглашения между всеми странами-членами ЕС о промежуточной оценке программы Horisont 2020 и договориться о направлениях следующего периода рамочной программы.