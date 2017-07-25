Министры науки Европы в Таллинне: финансирование в области науки нужно упорядочить

Сегодня, 25 июля, в Таллинне министры науки обсудили, как сделать систему финансирования науки более упорядоченной, а также способы сделать партнерство в области науки и инноваций более открытым и прозрачным, говорится в пресс-релизе.

”Все мы понимаем, что партнерство в научной области играет важную роль. Но в тоже время сегодняшняя система партнерства настолько сложная и фрагментарная, что без помощи профессиональных консультантов в ней очень сложно ориентироваться, — сказала министр образования и науки Эстонии Майлис Репс. — Мы должны организовать работу в области финансирования науки более эффективно и показать, что инвестиции направляются правильно и оказывают важное влияние на общество и экономику”.

На сегодняшней послеобеденной сессии выступила глава Центрально-Европейского концорциума исследовательской инфраструктуры (CERIC-ERIC) доктор Яна Колар, которая рассказала о преимуществах и недостатках системы научного партнерства, основываясь на своем опыте совместных инициатив в Европейском инновационно-технологическом институте.

Профессор Маастрихтского университета Люк Соэт рассказал о сегодняшней ситуации и о возможностях для улучшения системы. Он сказал, что в пользу сотрудничества в области науки и инноваций говорят сильные экономические аргументы, но успех системы зависит от возможностей ее применения. ”Современная система европейского партнерства в области науки и инноваций увеличивает расходы на проведение исследований в Европе — разделенность стран и заинтересованных групп сменилась фрагментарностью различных инструментов финансирования”, — отметил профессор Соет.

За презентациями последовало обсуждение, в рамках которого прошла дискуссия о роли партнерства и создаваемых наукой и инновациями дополнительных ценностей, а также о координировании системы. Министры признали, что к партнерству следует подходить стратегически, потребление ресурсов и планирование действий должно исходить из общих конкретных целей, а количество различных инициатив должно быть снижено.

Результаты сегодняшней встречи станут основой для рамочной программы Европейского союза Horisont 2020, которую планируется принять к концу председательства Эстонии в Совете Европейского союза.