Министры науки ЕС обсудят в Таллинне влияние науки и инноваций

Сегодня в таллиннском Котле культуры начинается двухдневная встреча министров науки Европейского союза. На встрече обсудят, как увеличить влияние науки и инноваций в Европе и сделать финансирование научного сотрудничества более простым и прозрачным, говорится в пресс-релизе.

Встречей будет руководить министр науки и образования Майлис Репс. По ее словам, от науки и инноваций зависит конкурентоспособность Европы. ”Финансирование науки и инноваций — это не издержки, а инвестиция, которая приведет к экономическому росту, появлению новых технологий, чистой и устойчивой окружающей среде, лучшему качеству здоровья и образования и более корегентному обществу. Мы должны убедить европейскую общественность в том, что от амбициозных инвестиций в науку и инновации выиграют все”, — сказала министр Репс.

Сегодня, 24 июля, министры примут участие в презентации, посвященной электронному государственному управлению в Эстонии, где им расскажут об электронных услугах и электронном резидентстве, кибербезопасности и мобильном позиционировании, а также о дигитальном приложении для изучения иностранных языков Lingvist. Исполнительный директор Нобелевского фонда доктор Ларс Хейкенстен сделает доклад о влиянии науки.

Завтра, 25 июля, министрам предстоит обсудить, как увеличить влияние и ценность науки в Европейском союзе. В программе — доклады президента-эмерита Института Жака Делора доктора Паскаля Лами и президента Финской академии доктора Хейкки Маннила. За обедом выступит Таавет Хинрикус, основатель TransferWis и член консультативного совета высокого уровня Совета Европы по вопросам инноваций (EIC). После обеда начнутся обсуждения того, как сделать систему финансирования науки и инноваций в Европейском союзе более простой и доступной для желающих принять участие в научном сотрудничестве. С докладом выступит глава Центрально-Европейского концорциума исследовательской инфраструктуры (CERIC-ERIC) доктор Яна Колар и профессор Маастрихтского университета доктор Люк Соэт.

Сквозной темой во время председательства Эстонии в Совете ЕС в сфере образования является промежуточное оценивание программы Horisont 2020. Рамочная программа Европейского союза для финансирования научных исследований и инноваций Horisont 2020 является самой крупной научной программой в мире (75 миллиардов евро). Промежуточное оценивание предоставит данные и поможет определиться, в каком направлении в следующие несколько лет будет развиваться финансирование науки и инноваций.