Министры Майлис Репс и Индрек Саар отправляются с рабочим визитом в Брюссель

Сегодня, 11 июля, в Брюсселе в комиссии Европейского парламента по культуре и образованию министры Майлис Репс и Индрек Саар представят основные темы в области образования, работы с молодежью, культуры, аудиовизуальной политики и спорта на время председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

По словам министра культуры Индрека Саара, у Эстонии есть великолепная возможность предложить к обсуждению важные с точки зрения председательствующей страны темы в области культуры и спорта. "В сфере культуры мы сосредоточимся на доступе к культуре и культурному наследию в эпоху цифрового переворота. Мы обсудим, что могут сделать культурные учреждения для более активного привлечения публики. В спорте мы хотим обсудить со странами-участницами роль тренера в обществе как лица, который преподает ценности и навыки, интегрирует общество, а также то, каким образом мы можем лучше оказывать тренерам поддержку в Европе в целом", — пояснил Саар. "В сфере аудиовизуальных услуг нам предстоит руководить переговорами между Европейским парламентом и Советом ЕС по обновлению директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, также к концу срока председательства мы надеемся прийти к соглашению. Здесь нам впервые предоставлена возможность управлять модернизацией правового пространства ЕС для поиска нужного баланса между конкурентоспособностью и защитой прав потребителей на едином рынке Европы", — сказал Саар.

Министр образования и науки Майлис Репс сказала, что лучшие в Европе результаты PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) вывели образовательную систему в Эстонии в центр внимания. "В качестве лидера в области образования мы будем проводить дискуссии, как нужно изменять обучение и учебный процесс в нашем все быстрее меняющемся мире. Мы хотим обеспечить более тесные связи между образованием и рынком труда, сделать информацию о рабочих местах и возможностях обучения более доступными в Европе", — сказала Репс. "Как цифровое государство, мы предлагаем интересные дискуссии о молодежи, где мы расскажем о возможностях продуманной работы с молодежью. Мы также вместе с молодежью планируем выполнять молодежную стратегию Европейского союза и вести дискуссии на тему инициативы Европейского корпуса солидарности, в рамках которой мы хотим расширить возможности молодежи для волонтерской деятельности и работы", — пояснила Репс.

После обеда Майлис Репс выступит и перед комиссией Европейского парламента по промышленности, научным исследованиям и энергетики, чтобы рассказать о приоритетах Эстонии в области науки во время председательства. Основным вопросом в области науки станут возможности расширения общественного влияния науки с целью способствования росту финансирования науки в Европейском союзе. Также Эстония хочет сделать финансирование научного сотрудничества более простым и прозрачным.

В 13:00 по брюссельскому времени министр культуры Саар откроет в здании Европейского парламента посвященную председательству Эстонии в ЕС выставку современного эстонского искусства "Kahe-vahel". Куратор выставки Мартен Эско (Музей современного искусства Эстонии) рассказывает о связи природы, традиций и дигитальности в культурном пространстве Эстонии, благодаря которому и родился девиз председательства Эстонии "Единство через равновесие". Выставка, открываемая в Европейском парламенте, является частью культурной программы председательства Эстонии, которая будет проводиться в Брюсселе. Выставка будет открыта до конца декабря.