Министры и депутаты соберут пожертвования для фонда Kingitud elu

Фонд помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) третий год подряд организует по всей Эстонии масштабную акцию по сбору пожертвований, которая пройдет на этой неделе. Фонд призывает поддержать онкологических больных банковским переводом или звонком на номер для сбора пожертвований. Кульминацией акции станет суббота, 6 мая, когда собирать пожертвования в виде наличных денег по всей Эстонии будут около ста добровольцев, в том числе премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Свен Сестер, министр социальной защиты Кайа Ива и депутат Европарламента Урмас Паэт.

Цель акции — собрать за одну неделю столько средств, чтобы фонд смог помочь всем онкобольным Эстонии: финансировать необходимое им лечение, подарить надежду и возможность жить или даже выздороветь.

”Если на этой неделе каждый житель Эстонии пожертвует фонду один евро, то собранная сумма превысит наш годовой бюджет пособий и никто не останется без спасительной соломинки. Призываем всех жителей Эстонии и предпринимателей поддержать на этой неделе больных раком посильным пожертвованием. Вместе мы свернем горы”, — сказала исполнительный директор Kingitud elu Катрин Кууcемяэ.

В субботу добровольцы будут собирать пожертвования примерно в 50 торговых центрах и магазинах. Начиная с полудня ящики-копилки фонда будут стоять в крупных магазинах Таллинна, Тарту, Нарвы, Раквере, Пярну, Выру, Пайде, Пылва, Йыгева, Сааремаа, Рапла, Кохтла-Ярве, Вильянди, Кейла и Саку. Полный список мест проведения акции и все реквизиты для пожертвований вы найдете на сайте фонда www.kingitudelu.ee.

Масштабная акция по сбору пожертвований — ежегодная весенняя традиция Kingitud elu, ее цель — обратить внимание на то, чего можно достичь всеобщими усилиями.

”В этом году свое время и энергию акции уделит почти пятая часть правительства и Рийгикогу. Мы слышали, что государство не может гарантировать всем людям необходимое лечение. Но неравнодушные жители Эстонии хотят поддержать сограждан в их нелегкой борьбе с болезнью. В субботу у политиков будет возможность помочь нам собирать в частном секторе деньги на лечение людей. Это будет совмещение приятного с полезным”, — отметил учредитель Kingitud elu Тойво Тянавсуу.

В 2016 году фонд помощи больным раком выделил на лечение 40 человек более 700 000 евро. В этом году число ходатайств о помощи заметно выросло.

Быстрый и простой способ помочь онкобольным — ссылка на банк на сайте www.kingitudelu.ee.

Банковские счета:

Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

Банк SEB: EE211010220228917224

Банк LHV: EE137700771001442514

Банк Danske: EE133300332166860001

Банк Nordea: EE591700017003638161

Кто, когда и где собирает пожертвования:

Премьер-министр Юри Ратас — Järve Selver, 12:00-14:00

Депутат Европарламента Урмас Паэт — Järve Selver, 14:00-16:00

Министр финансов Свен Сестер — Pirita Selver, 12:00-13:30

Министр социальной защиты Кайа Ива — Пайде, Selver, 12:00-14:00

Депутаты Рийгикогу:

Арто Аас — Pirita Selver, 14:00-16:00

Кристен Михал — Kadaka Selver, 12:00-15:00

Юри Яансон — Пярну, PortArtur I, 12:00-14:00

Керсти Сарапуу — Пайде, Selver, 14:00-16:00

Лийза Овийр и Танель Тальве — т/ц Viru, 12:00-14:00

Яак Мадисон — Пайде, Selver, 16:00-18:00

Андрес Аммас — т/ц Kristiine, 12:00-15:00

Лайне Рандъярв — Пеэтри, Selver, 11:00-13:00

Лийна Керсна — Выру, т/ц Kagu, 11:00-15:00

Сирет Котка — Раквере, т/ц Krooni, 12:00-15:00

Ольга Иванова — Таллинн, Maxima XXX, 12:00-14:00

Виктория Ладынская — Lasnamäe Centrum, 12:00-15:00

Калле Паллинг — Рапла, Selver, 11:00-15:00

Хельмут Халлемаа — Вильянди, т/ц UKU, 12:00-15:00

Марко Шорин — Пярну, Maxima XXX, 12:00-15:00

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт — Lasnamäe Prisma, 14:00-16:00

Учредитель фонда помощи больным раком Тойво Тянавсуу и председатель совета Рита Рятсепп — Stockmann, 12:00-16:00

Фонд лечения рака Хилле Тянавсуу ”Kingitud elu” (SA Hille Tänavsuu Vähiravifond ”Kingitud elu”, www.kingitudelu.ee) основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу, а также Янек Мягги. Фонд в пределах своих возможностей компенсирует из собранных пожертвований лечение пациентов, которым Больничная касса Эстонии не возмещает стоимость лекарств. Деньги поступают из сделанных фонду пожертвований. В совет фонда, который решает, кому оказывать помощь, входят онкологи др. Пеэтер Падрик, др. Хеле Эвераус, др. Кристийна Оямаа, др. Кадри Путник, актриса и психолог Рита Рятсепп иPR-специалист Янек Мягги.