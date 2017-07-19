Министры ЕС обсуждают в Таллинне, как сочетать семейную и трудовую жизнь

Сегодня и завтра в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза министры труда и социальных дел стран ЕС обменяются опытом и практикой на тему того, как страны-члены ЕС могли бы поддержать сочетание рабочей и семейной жизни людей.

Сегодня обсуждалось, какие решения помогут поддержать возможность создавать семью и заботиться о близких и в тоже время обеспечить максимальный вклад в рабочую жизнь. Завтра министры сосредоточатся на обсуждении роли мужчин в заботе о близких, сообщает пресс-релиз председательства Эстонии в совете ЕС.

”С одной стороны, люди ждут, чтобы у них были бы гибкие возможности для распределения времени между семьей и работой. С другой стороны, это вполне понятно, что интерес работодателей заключается в том, чтобы получить максимальный доход. Поэтому мы должны создать возможности и решения, от которых выиграют обе стороны, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. — Как правило, человек предпочитает все-таки работать там, где ему предлагают хорошие решения для объединения рабочей, семейной и личной жизни. Также выиграет и работодатель, который за счет этого станет привлекательнее для соискателя работы”.

Министры поделились существующим в их странах опытом и практиками, а также пояснили, какие способы они используют, чтобы соответствовать различным потребностям, связанным с рабочей и семейной жизнью. Современные методы, которые поддерживают объединение рабочей и семейной жизни, предполагают поиск баланса между потребностями работников и возможностями работодателей.

”В настоящее время при создании методов объединения рабочей и семейной жизни исходят, прежде всего, из классических моделей работы, где нагрузка по уходу ложится в основном на плечи женщин. Если мы хотим, чтобы ресурс наших высокообразованных женщин не был потрачен впустую, то нам нужно, чтобы мужчины взяли бы большую роль в выполнении домашних и семейных задач, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива, — Европа многое выиграет от разделения нагрузки по уходу как в экономическом плане, так и в плане благосостояния людей”.

Более равномерное распределение нагрузки по уходу между мужчинами и женщинами улучшит возможности женщин в плане участия на рынке труда. Это, в свою очередь, поможет сокращению гендерной разницы в зарплатах и пенсиях. Разница в занятости мужчин и женщин, которая частично обусловлена тем, что женщины несут большую нагрузку по уходу, из года в год приносит ЕС экономических убытков на сумму в 370 миллиардов евро.

Кроме того, сегодня Эстония и два последующих за ней председателя — Болгария и Австрия — подписали трехсторонний договор, который установил общую программу действий того, как три государства будут продвигать гендерное равенство в Европейском союзе в последующие 18 месяцев.

19 и 20 июля в KultuuriKatel проходит неофициальная встреча министров труда, социальных дел и гендерного равенства, которой руководят министр социальной защиты Кайа Ива и министр здоровья и труда Евгений Осиновский.