Министры ЕС: мы должны отказаться от моделей экономики, которые перегружают окружающую среду

На неформальной встрече министров окружающей среды стран ЕС в Таллинне обсуждалась тема экоинноваций и ускорение процесса перехода на более устойчивый путь развития, сказано в пресс-релизе.

Одной из целей ООН для устойчивого развития является внедрение устойчивых моделей потребления и производства. Для достижения этой цели нам необходимо полностью пересмотреть нашу экономическую модель, которая действует по принципу ”бери-производи-выбрасывай”, и заменить ее на модель ”экономики полного цикла”, где продукты разрабатываются и продаются с условием повторного использования и ресайклинга. Для модели экономики полного цикла необходим новый подход в дизайне и методах производства, бизнес-модели и организационные системы.

Министр окружающей среды Эстонии Сийм Кийслер, который руководил заседанием, пояснил: ”Если мы хотим повысить наш уровень жизни, то мы должны думать по-новому и искать новые решения. Именно таким образом экоинновации могут появиться в нашей жизни. Отходы могут стать ценным ресурсом, дизайн продуктов может быть более ”зеленым”, обработка быть более эффективной”, — сказал Кийслер.

Экоинновации являются приоритетной темой время председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которую Эстония разделит с партнерами своего трио — Болгарией и Австрией.

Министры обменялись мнениями в формате тематической сессии в трех важных областях: доступность информации об экологическом следе продуктов, смарт-города и финансирование.

Потребители могут помочь компаниям создать более устойчивое производство путем обоснованного и устойчивого выбора. Чтобы достичь этого, мы должны получать больше информации об экологическом следе, который оставляет производство продуктов и услуг в окружающей среде. Одной из возможностей может стать информационная этикетка, на которой будут указаны основные параметры экологического следа для каждого продукта.

Другая тема, которую обсудили министры — устойчивое развитие урбанистической среды. ”На сегодняшний день 73% европейцев живут в городах, что означает давление на окружающую среду. Сегодня мы сосредоточены на проектах инфраструктуры, которые могут обогатить нашу повседневную жизнь. Например, зеленые крыши и фасады, открытые зеленые пространства, сконструированные болота и восстановленные ручьи и реки и т.д. Они будут способствовать повышению качества воздуха, сократят эффект теплового острова, помогут управлять потоками ливневой воды и повысят качество воздуха”, — сказал Кийслер.

Содействие появлению экоинновационных решений означает направление финансирования в область устойчивой экономики. ”Устойчивое финансирование означает одновременную оценку окружающей среды, экономики и общества. Важно создать систему, в которой учитываются все три составляющих. Мы не можем инвестировать в ”зеленые” решения только потому, что они зеленые, они также должны быть прибыльными и полезными”, — подчеркнул Кийслер.

Неформальная встреча министров продолжится в пятницу, 14 июля. На встрече будут обсуждаться вопросы изменения климата.